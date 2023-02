Dolci effusioni tra Piqué e Clara allo stadio, intanto Shakira attacca: “Potrei uccidere il mio ex” Ancora al centro del gossip il triangolo più chiacchierato di Spagna: mentre Piquè e Clara si scambiano tenerezze durante la Coppa di Catalogna, quasi contemporaneamente Shakira torna a sputare veleno verso il suo ex.

A cura di Alessio Pediglieri

L'occasione è stata la finale di Coppa di Catalogna, la competizione calcistica più antica di Spagna che vede impegnate squadre catalane. E se i tifosi assiepati allo Stadio Municipal hanno potuto godere dello spettacolo in campo della sfida tra Andorra e Badalona, terminata 1-0, ne box riservato agli ospiti vip non è stato da meno quello mostrato da Gerard Piquè e la sua nuova compagna Clara Chìa che ha catalizzato più di uno sguardo indiscreto. Tutto mentre Shakira consumava l'ennesima vendetta contro il suo ex in un nuovo provocatorio video.

Oramai, soprattutto in Spagna non c'è mossa che l'ex difensore di Barça e Nazionale faccia che non venga monitorata scrupolosamente. Così, quando si è saputo che Gerard Piquè avrebbe presenziato sugli spalti alla finalissima della Coppa di Catalogna 2023 insieme alla sua nuova compagna, gli occhi delle telecamere di molti telefonini sono rimaste fisse sulla coppia ancor più che su quanto accadesse in campo. Tutto è diventato ancora più virale perché il giorno prima, a San Valentino, Shakira aveva pubblicato un nuovo video tra il provocatorio e l'ironico, con al centro ancora una volta l'ex calciatore.

Effusioni e bisticci in tribuna, così la Spagna ha vissuto il pomeriggio di mercoledì 15 febbraio allo Stadio Municipal, "sbirciando" quanto accadeva tra i due fidanzatini più chiacchierati al di là delle Ande. Un primo video in cui gli haters dell'ex difensore si sono scatenati sui social, in cui appare distante e distratto di fronte alla bella Clara seduta al suo fianco. Che invano cerca di attirare l'attenzione del suo amato, intento a parlare al telefonino.

Poi, però, l'amore ha la meglio con Piquè e la sua amata che sembrano proprio per nulla interessati a quanto stia avvenendo in campo. Lei se lo coccola, lui si trasforma nel suo burattino, si lascia distrarre e così arrivano anche le tenere effusioni che certificano oramai un rapporto che è ufficialmente uscito allo scoperto anche se, stando ai gossip e alle indiscrezioni che hanno ricostruito la crisi di Piquè e Shakira, i due coltivavano da tempo.

Shakira, proprio lei la cantante colombiana che sembra essere l'anello debole di questa catena trasformatasi improvvisamente a tre. Mentre Piquè non appare minimamente pensare al suo passato amoroso, impegnato sempre più anche per i suoi numerosi impegni lavorativi con la creazione della Kings League che oramai sembra assorbirlo notte tempo, Shakira non sembra che pensare a ciò che è stato. E così, il cortocircuito è stato servito su un piatto d'argento al mondo del pettegolezzo.

Dopo le canzoni in cui la cantante colombiana aveva fatto precisi riferimenti a Piquè, lanciando feroci accuse in testi musicali intrisi di veleno, è arrivata anche l'ultima provocazione, il giorno di San Valento, facendosi riprendere in un video mentre canta. Si vede Shakira che fa le pulizie in casa e che canta ancora una volta un testo chiaramente riferito ancora a Piquè, reo di averla tradita con la giovane Clara: "Potrei uccidere il mio ex" dice Shakira sorridendo e ammiccando. La canzone però non è sua, ma è ‘Kill Bill’ di SZA. Un particolare passato in secondo piano visto che il contenuto si adatta perfettamente ai pensieri che non sembrano allontanarsi dalla mente della cantante colombiana.