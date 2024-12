video suggerito

Disastro Bologna, il Verona rimonta con l’autogol di Castro: ancora un’espulsione per Pobega Il Bologna non riesce a tenersi il pareggio contro il Verona: in inferiorità numerica i ragazzi di Italiano crollano nel finale con un autogol che mette in bilico Italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'ultima partita dell'anno del Bologna è stata un completo disastro. La doppietta del giovane Benjamin Dominguez è stata praticamente inutile per Vincenzo Italiano che nel finale ha subito una rimonta dolorosissima dal Verona, chiusa con un'autogol di Castro che nel primo tempo aveva propiziato il gol dell'argentino. A pesare sul bilancio è stata anche l'espulsione di Pobega (la seconda in questa stagione) all'inizio del secondo tempo che ha costretto i rossoblù a giocare con un uomo in meno e l'atteggiamento difensivo pessimo che ha favorito i primi due gol degli ospiti.

La rimonta clamorosa del Verona nel primo tempo

Le premesse sembravano buone per il Bologna che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti grazie a Benjamin Dominguez: l'argentino approfitta di un buco nella difesa avversaria, supera quattro difensori e sblocca la partita con una giocata bellissima. È l'episodio che dà fiducia a tutta la squadra di Italiano che si lancia andare a un'esultanza sfrenata per il gol del suo giovane gioiello.

Poco più tardi i rossoblù arrivano a un soffio dal raddoppio con Odgaard che prende il palo con un tiro al volo, ma al 38′ a sorpresa ci pensa il Verona a segnare il gol del momentaneo pareggio grazie a Sarr che approfitta del regalo difensivo di Lukumi per trovarsi da solo davanti al portiere e segnare la sua rete. Allo scadere della ripresa i veneti riescono addirittura a passare in vantaggio con Tengstedt, propiziato ancora una volta da una dormita difensiva del Bologna.

L'autogol di Castro rovina il Bologna

Come se non bastasse la rimonta lampo, nel secondo tempo la squadra di Italiano finisce in inferiorità numerica per l'espulsione di Pobega che a palla lontana dà una gomitata ingenua a Duda che gli costa il cartellino rosso. La panchina del Bologna è una furia ma la squadra al 58′ riesce comunque a pareggiare con la doppietta di Benjamin Rodriguez che questa volta trova il suo momento di gloria con un tap-in a porta vuota.

I rossoblù hanno ripreso la partita in condizioni difficili e il Verona comincia a innervosirsi e a ricevere una pioggia di gialli. Gli emiliani arrivano anche a un soffio dal nuovo vantaggio ma nei minuti finali succede l'incredibile: all'88' Castro si fa un autogol disastroso che serve la rimonta tra le mani degli avversari e rovina la situazione del Bologna quando tutto sembrava finito.