Disarmante onestà di Bonazzoli, in Inter-Cremonese son tornati gli ingiocabili: “Sì, a tratti è così”

Federico Bonazzoli è rimasto impressionato di come ha giocato l’Inter nel poker alla Cremonese: “A tratti sono tornati quelli ingiocabili”. Poi la soddisfazione di aver segnato ai nerazzurri dopo averlo fatto anche contro il Milan: “Qui a San Siro è sempre piacevole”

Il poker dell'Inter sulla Cremonese ha fatto rumore. Sia per la goleada di San Siro, sia per aver inferto la prima sconfitta stagionale ai lombardi fino alla quinta giornata imbattuti e protagonisti sia – soprattutto – per una partita che Lautaro e compagni hanno dominato a larghi tratti, dimostrando di essere tornati ai livelli che l'anno scorso avevano trascinato con merito i nerazzurri protagonisti in tutte le competizioni. La certificazione è arrivata nel post gara da Federico Bonazzoli che è riuscito a segnare il classico gol della bandiera: "Sì, a tratti sono tornati ingiocabili".

Bonazzoli bomber vero, prima il Milan ora l'Inter nel mirino: "Fa sempre piacere"

Federico Bonazzoli ha potuto assaporare l'avventura nerazzurra, avendo iniziato a calciare proprio nell'Inter. Poi, il destino e le occasioni lo hanno sempre portato lontano dalla Milano del Biscione fino a ritrovarla con i colori di una Cremonese che è arrivata a San Siro da imbattuta dopo 5 partite di Serie A. Alla fine, tutto si è concluso come doveva finire, con il successo interista dove però è brillata anche la stella di Bonazzoli autore dell'unica rete grigiorossa. Prima di superare Sommer c'era già riuscito con Maignan al debutto stagionale e nella incredibile vittoria contro il Milan: "Fare gol è piacevole, ma quando non porti a casa punti la squadra viene al primo posto. Sapevamo di avere davanti una squadra forte, ma ora guardiamo di nuovo avanti e poi saremo pronti per i prossimi impegni".

Bonazzoli e l'Inter degli "ingiocabili": "Sì a tratti, noi abbiamo fatto del nostro meglio"

Parole da bomber oramai di razza che osserva con un occhio di riguardo i suoi ex compagni e che a San Siro riesce spesso a fare centro: "Sì, avevamo di fronte una squadra che pochi mesi fa ha giocato una finale di Champions League mentre noi in quei giorni giocavamo la finale playoff. Loro sono una squadra che a tratti è stata ingiocabile, noi abbiamo fatto del nostro meglio e ci porteremo a casa degli spunti importanti".