Disarmante onestà di Bonazzoli, in Inter-Cremonese son tornati gli ingiocabili: “Sì, a tratti è così”
Il poker dell'Inter sulla Cremonese ha fatto rumore. Sia per la goleada di San Siro, sia per aver inferto la prima sconfitta stagionale ai lombardi fino alla quinta giornata imbattuti e protagonisti sia – soprattutto – per una partita che Lautaro e compagni hanno dominato a larghi tratti, dimostrando di essere tornati ai livelli che l'anno scorso avevano trascinato con merito i nerazzurri protagonisti in tutte le competizioni. La certificazione è arrivata nel post gara da Federico Bonazzoli che è riuscito a segnare il classico gol della bandiera: "Sì, a tratti sono tornati ingiocabili".
Bonazzoli bomber vero, prima il Milan ora l'Inter nel mirino: "Fa sempre piacere"
Federico Bonazzoli ha potuto assaporare l'avventura nerazzurra, avendo iniziato a calciare proprio nell'Inter. Poi, il destino e le occasioni lo hanno sempre portato lontano dalla Milano del Biscione fino a ritrovarla con i colori di una Cremonese che è arrivata a San Siro da imbattuta dopo 5 partite di Serie A. Alla fine, tutto si è concluso come doveva finire, con il successo interista dove però è brillata anche la stella di Bonazzoli autore dell'unica rete grigiorossa. Prima di superare Sommer c'era già riuscito con Maignan al debutto stagionale e nella incredibile vittoria contro il Milan: "Fare gol è piacevole, ma quando non porti a casa punti la squadra viene al primo posto. Sapevamo di avere davanti una squadra forte, ma ora guardiamo di nuovo avanti e poi saremo pronti per i prossimi impegni".
Bonazzoli e l'Inter degli "ingiocabili": "Sì a tratti, noi abbiamo fatto del nostro meglio"
Parole da bomber oramai di razza che osserva con un occhio di riguardo i suoi ex compagni e che a San Siro riesce spesso a fare centro: "Sì, avevamo di fronte una squadra che pochi mesi fa ha giocato una finale di Champions League mentre noi in quei giorni giocavamo la finale playoff. Loro sono una squadra che a tratti è stata ingiocabile, noi abbiamo fatto del nostro meglio e ci porteremo a casa degli spunti importanti".