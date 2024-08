video suggerito

Dirigente bullizza i suoi giocatori ma sbaglia la chat, era quella della squadra: deve dimettersi Dave Logwell, direttore tecnico dell’Academy del Burnley è stato costretto alle dimissioni dopo aver scritto un messaggio di feroci critiche nei confronti dei giovani calciatori. Lo ha inviato per errore nella chat della stessa squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Bufera in Inghilterra, precisamente sul Burnley, l'ex squadra allenata da Vincent Kompany ora al Bayern Monaco in Bundesliga. Il club ha licenziato in tronco il direttore tecnico delle giovanili, Dave Logwell, che aveva scritto un messaggio ai limiti del bullismo sui giocatori dell'Under21, sbagliando maldestramente l'invio: l'ha pubblicata nel gruppo della squadra dei ragazzi pesantemente criticati.

Il messaggio di Logwell, le pesanti critiche ai giovani calciatori

Dave Logwell, direttore tecnico dell'Academy del Burnley ha redatto una dettagliata quanto pesantissima analisi nei confronti della squadra, in cui ha salvato solo una manciata di ragazzi. La maggior parte è stata vittima delle sue critiche, a volte rasentanti il bullismo. "Solo spazzatura", si legge nel commento al difensore centrale Hannes Delcroix, mentre il laterale difensivo Luke McNally è stato criticato per una sua "strana forma atletica", E poi ancora: "un disastro, finito in prestito perché hanno solo bisogno che se ne vada" a commento di Darko Churlinov, attaccante esterno in prestito a un club polacco.

Logwell non ha risparmiato quasi nessuno, anche la stellina della squadra, il centrocampista belga Mike Tresor costato quasi 20 milioni: "Un grande spreco di soldi, pigro e leggero ha un pessimo atteggiamento e fioca pochissimo". Pessimi giudizi anche per il difensore Ameen Al-Dakhil, che sembrava interessasse lo Stoccarda: "Lontano anni luce dal calcio importante… magrolino e debole, ha troppe difficoltà".

L'errore nell'invio alla chat della squadra: il licenziamento

Il messaggio di Logwell è stato scoperto per caso perché il direttore tecnico ha sbagliato l'invio, facendolo finire nel gruppo WhatsApp degli stessi giocatori e dell'allenatore. Un errore imperdonabile che ha così spinto il lub alla drastica e immediata decisione del licenziamento in tronco: Paul Jenkins, direttore dello sviluppo calcistico del Burnley, ha scritto subito a tutti i genitori dei giocatori dell'Accademia per confermare che il club aveva accettato le dimissioni di Longwell.

A chi era indirizzato l'analisi di Logwell

Ovviamente, i commenti e i giudizi del direttore tecnico non dovevano finire in mano ai giocatori e all'allenatore della Primavera, bensì ad un agente. Al di là dei pesanti e inappropriati aggettivi utilizzati, era più una analisi da offrire ad un procuratore in attesa di risposte: "Sembra scritto proprio per un agente perché c'erano anche molti dettagli su ogni singolo giocatore con un giudizio sul suo potenziale valore di mercato" ha rivelato una fonte anonima, citata dal Sun.

Anche Kompany nel mirino delle critiche di Logwell

David Logwell non ha risparmiato nemmeno l'ex allenatore del Burnley, Vincent Kompany da quest'anno tecnico in Bundesliga con il Bayern Monaco e colpevole, a detta del direttore tecnico, di diversi acquisti nella squadra giovanile: "E' difficile fare una stima, ce ne sono davvero tantissimi che Vinny ha voluto per poi ritrovarsi in difficoltà" si legge ancora nel messaggio. "Il problema è che dopo averli fatti acquistare per tanti soldi ora non si riesce a liberarsi di tanti di loro e l'addio di Vinny ha complicato il tutto".