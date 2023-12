Dionisi è a pezzi, si presenta in diretta e fa una richiesta: “Non fatemi rivedere il fuorigioco” Alessio Dionisi si presenta in diretta su DAZN e Sky dopo Cagliari-Sassuolo ed è visibilmente provato da quanto accaduto in campo. Il tecnico dei neroverdi fa subito una richiesta. “Non fatemi rivedere il fuorigioco divento matto”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alessio Dionisi si presenta in diretta su DAZN e Sky dopo Cagliari-Sassuolo ed è visibilmente provato da quanto accaduto in campo. Il tecnico dei neroverdi fa mea culpa ed evidenzia gli errori dei suoi giocatori ma mette in luce anche gli svarioni arbitrali di questa incredibile partita: "Thorsveldt ha giocato senza denti e il giocatore che l'ha colpito non è stato nemmeno ammonito – ha detto il tecnico del Sassuolo – Questo è abbastanza assurdo". Poi aggiunge: "Oggi abbiamo sbagliato perché se finiamo in 11 la partita sarebbe andata in modo diverso".

Dionisi non è deluso ma arrabbiato e ribadisce più volte questo concetto: "Sono arrabbiato, perché la partita scorsa doveva servirci da lezione, avevo entrambi i difensori ammoniti – spiega prima di continuare a parlare di errori arbitrali – Una partita che non finisce mai, ci sono state 3 partite e abbiamo giocato 40 minuti in 10 praticamente". Poi ciò che davvero ha fatto male è stato il fuorigioco fischiato a Bajrami per quel gol in fuorigioco annullato al Sassuolo che poteva chiudere la partita con il punteggio di 0-2: "Non fatemelo rivedere".

Il fuorigioco fischiato a Bajrami.

Dionisi infatti si presenta in diretta su DAZN e fa subito una richiesta: Dionisi è a pezzi, si presenta in diretta e fa una richiesta: "Non fatemi vedere il fuorigioco sul gol di Bajrami altrimenti divento matto – aggiunge – poi Thorstvedt ha preso una gomitata sui denti e Sulemana non è stato ammonito, ma accettiamo tutto". Bajrami aveva davvero la punta della scarpa davanti al difensore: "Se è fuorigioco è giusto toglierlo, ma è difficile da accettare".

Dionisi poi fa un'accusa a sorpresa rivolta alla squadra di Claudio Ranieri: "Oggi non era facile stare in partita, hanno fatto di tutto per innervosirci – spiega ancora – Un allenatore deve assumersi la responsabilità se le cose non vanno, poi sul resto ci deve essere qualcun altro, io ho già detto troppo sugli episodi, non mi fate domande sul gol in fuorigioco o sul rosso". Il Sassuolo ora si ritrova a 15 punti nelle zone basse della classifica a +3 dal terzultimo posto.