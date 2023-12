Thorstvedt perde due incisivi dopo un contrasto ma resta in campo: mostra i denti al suo allenatore Incredibile durante Cagliari-Sassuolo, dopo uno scontro di gioco Thorstvedt perde due denti: volto insanguinato, ma il norvegese ha deciso di continuare a giocare.

A cura di Ada Cotugno

La partita contro il Cagliari ha lasciato un brutto regalo a Kristian Thorstvedt che ha dovuto dire addio non soltanto ai tre punti nel finale per la rimonta subita, ma anche a due dei suoi denti. L'episodio surreale è avvenuto nel corso del primo tempo, quando il giocatore del Sassuolo dopo un contrasto con un avversario ci ha rimesso parte del suo sorriso.

Il giocatore norvegese non si è risparmiato nel contrasto con Ibrahim Sulemana per recuperare il pallone, ma il suo avversario lo ha colpito involontariamente al volto con il gomito alto. Lo scontro di gioco è costato carissimo a Thorstvedt che si è immediatamente portato le mani al volto, mentre dal labbro usciva del sangue.

Lo staff medico del Sassuolo è subito corso in suo aiuto per poi scoprire la bizzarra verità: nello scontro il neroverde aveva perso due incisivi, un incidente doloroso ma che non gli ha impedito di restare in campo per il resto della partita. Il suo sorriso sarà sicuramente rovinato per qualche giorno, in attesa della necessaria visita dal dentista, ma il norvegese senza battere ciglio ha deciso di non essere sostituito.

E anche il siparietto con Alessio Dionisi è stato surreale. Il suo allenatore è corso subito da lui per accertarsi delle sue condizioni fisiche, dato che il volto sanguinante aveva fatto presagire conseguenze ben più serie per il giocatore. Ma, come svelato dal bordocampista di DAZN, il norvegese avrebbe risposto quasi seccato.

"Mister eccoli qua", ha reagito mostrando a Dionisi i due denti che aveva perso nello scontro e che si era ritrovato in mano dopo essersi toccato la bocca. Prima di rientrare Thorstvedt è stato medicato dallo staff medico con gli opportuni tamponi per fermare la fuoriuscita di sangue: un breve pit stop e poi di nuovo in campo fino al 98′, come se nulla fosse successo.