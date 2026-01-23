Dimarco dopo Inter-Pisa: “Per un mese sono sparito anche dai miei amici, ho deciso di isolarmi”

Federico Dimarco si è raccontato in diretta subito dopo Inter-Pisa. Il terzino dell’Inter ha spiegato un suo percorso fatto agli inizi della stagione: “Per un po’ sono sparito anche dai miei amici, avevo bisogno di riflettere”.

L'Inter ha battuto il Pisa in rimonta che a sorpresa era passato in vantaggio nella prima fase del primo tempo segnando due gol ai nerazzurri. Una condizione che ha costretto Chivu a intervenire mandando subito in campo Dimarco dopo soli 30 minuti. Il terzino sinistro era rimasto in panchina per riposarsi in vista del Borussia Dortmund in Champions ma Chivu l'ha dovuto mandare per forza in campo.

Il giocatore è stato deciso con un assist al bacio per Lautaro e poi nel secondo tempo ha messo a segno un gol bellissimo, quello del 4-2, con la palla che è finita in rete dopo aver colpito due volte il palo. Sembra essere davvero alle spalle ormai il finale di stagione scorso per l'Inter che non è riuscita a vincere lo Scudetto anche per via di quel 2-2 interno con la Lazio crollando poi in finale di Champions 5-0 contro il PSG. Un momento che ogni giocatore dell'Inter ha vissuto a suo modo e questa sera, nell'intervista post partita a DAZN, Dimarco ha voluto condividere con tutti parlando di cosa sia successo.

Il momento in cui Dimarco entra in campo e cambia la partita.

"Io ho sempre lavorato forte in allenamento – ha detto il giocatore rispondendo alla domanda del giornalista sulla sua forma fisica -. Finita la brutta parentesi dalle scorsa stagione ho riazzerato tutto". A questo punto il terzino nerazzurro si apre totalmente e spiega cosa sia successo e quale sia stata la sua decisione per superare quel momento sportivamente difficile: "Per un po' sono sparito anche dai miei amici, avevo bisogno di riflettere e quest'anno ho cercato di ripartire il più forte possibile"

A questo punto il giornalista si incuriosisce e prova a capirne di più, a spiegarsi meglio: "Mi sono isolato perché dovevo pensare a cosa potessi fare meglio ma non solo in campo anche a livello personale e sono contento così". Un momento di chiusura che si è voluto ritagliare il terzino nerazzurro che questa sera ha dimostrato davvero di essere tornato ai livelli altissimi che ci aveva mostrato nelle precedenti stagioni. Per Chivu è un giocatore imprescindibile e anche questa sera ha dimostrato quanto sia importante per gli automatismi tattici della squadra nerazzurra.