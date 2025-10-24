Diletta Leotta sbaglia il rigore presidenziale alla Kings League: “Questo torneo mi sta distruggendo”

Diletta Leotta, presidentessa dei D Power in Kings League è stata protagonista di un momento già diventato iconico: tirare un calcio di rigore. Con esito pessimo e che ha richiesto uno spreco di energie psicofisiche enormi: “Non so come riuscirò ad arrivare a fine campionato” ha poi scherzato la conduttrice.

Diletta Leotta è stata la protagonista della seconda giornata della Kings League e non tanto perché sono scesi in campo i suoi D-Power di cui lei è presidentessa quanto perché proprio lei ha dovuto calzare scarpini e presentarsi dal dischetto per calciare un rigore. Sbagliandolo completamente pur provando ad angolare la traiettoria di destro. Un errore che non ha inficiato sull'esito della partita portata a casa dai suoi agli shot-out, ma che è stato comunque iconico: "Non so quante energie fisiche e mentali mi sta portando via questo campionato… mi sta distruggendo" ha poi commentato felice comunque di quanto visto in campo.

Diletta Leotta e Bobo Vieri si "contendono" il rigore

Nel corso di D Power-Zebras, partita di Kings League valida per la seconda giornata di campionato, ha tenuto banco un momento molto particolare che è giunto verso la seconda parte di gara, quando si è dovuto battere un rigore presidenziale. Nel box autorità erano presenti Bobo Vieri e Diletta Leotta quali rappresentanti del proprio team e la scelta non è stata facile, con Diletta Leotta che è rimasta sorpresa dal regolamento che chiamava uno dei due in campo: "Abbiamo fatto due bigliettini perché è giusto che scelga la sorte". Poi però la decisione finale: "Dai, vado io" ha detto la conduttrice a Bobo.

La sorpresa mista preoccupazione di Diletta Leotta alla notizia di dover tirare un rigore

Diletta Leotta in campo da dischetto: il rigore è da dimenticare

Così, la discesa in campo, gli scarpini calzati, le luci e le telecamere della Kings League tutte per lei: dal dischetto però tutto è andato male con un destro poco angolato e poco incisivo che il portiere avversario ha parato più che facilmente. Tanto sconforto, per Leotta che si è consolata ricevendo una rosa dal pubblico, prima di ritornare al suo posto, nel box presidenziale.

Diletta Leotta esausta e felice: "Non so come arriverò alla fine di questo campionato…"

Alla fine, però, la soddisfazione è stata comunque tanta perché la sua squadra ha comunque vinto agli shot-out, conquistando dopo 2 partite già 5 punti: "Caronte [l'MVP di partita autore del rigore in movimento decisivo, ndr] ci ha traghettati alla vittoria" ha detto entusiasta Diletta Leotta ai microfoni, per poi tornare sulle emozioni che la Kings League le sta dando: "Non so quanta energia sto sprecando, questa Kings Cup mi sta distruggendo emotivamente, psicologicamente, fisicamente. Non so come farò ad arrivare a fine campionato… ma ce la metteremo tutta!"