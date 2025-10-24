Calcio
Diletta Leotta sbaglia il rigore presidenziale alla Kings League: “Questo torneo mi sta distruggendo”

Diletta Leotta, presidentessa dei D Power in Kings League è stata protagonista di un momento già diventato iconico: tirare un calcio di rigore. Con esito pessimo e che ha richiesto uno spreco di energie psicofisiche enormi: “Non so come riuscirò ad arrivare a fine campionato” ha poi scherzato la conduttrice.
A cura di Alessio Pediglieri
Diletta Leotta è stata la protagonista della seconda giornata della Kings League e non tanto perché sono scesi in campo i suoi D-Power di cui lei è presidentessa quanto perché proprio lei ha dovuto calzare scarpini e presentarsi dal dischetto per calciare un rigore. Sbagliandolo completamente pur provando ad angolare la traiettoria di destro. Un errore che non ha inficiato sull'esito della partita portata a casa dai suoi agli shot-out, ma che è stato comunque iconico: "Non so quante energie fisiche e mentali mi sta portando via questo campionato… mi sta distruggendo" ha poi commentato felice comunque di quanto visto in campo.

Diletta Leotta e Bobo Vieri si "contendono" il rigore

Nel corso di D Power-Zebras, partita di Kings League valida per la seconda giornata di campionato, ha tenuto banco un momento molto particolare che è giunto verso la seconda parte di gara, quando si è dovuto battere un rigore presidenziale. Nel box autorità erano presenti Bobo Vieri e Diletta Leotta quali rappresentanti del proprio team e la scelta non è stata facile, con Diletta Leotta che è rimasta sorpresa dal regolamento che chiamava uno dei due in campo: "Abbiamo fatto due bigliettini perché è giusto che scelga la sorte". Poi però la decisione finale: "Dai, vado io" ha detto la conduttrice a Bobo.

La sorpresa mista preoccupazione di Diletta Leotta alla notizia di dover tirare un rigore
La sorpresa mista preoccupazione di Diletta Leotta alla notizia di dover tirare un rigore

Diletta Leotta in campo da dischetto: il rigore è da dimenticare

Così, la discesa in campo, gli scarpini calzati, le luci e le telecamere della Kings League tutte per lei: dal dischetto però tutto è andato male con un destro poco angolato e poco incisivo che il portiere avversario ha parato più che facilmente. Tanto sconforto, per Leotta che si è consolata ricevendo una rosa dal pubblico, prima di ritornare al suo posto, nel box presidenziale.

La Kings League di Florenzi parte con una sconfitta: errore decisivo negli shootout

Diletta Leotta esausta e felice: "Non so come arriverò alla fine di questo campionato…"

Alla fine, però, la soddisfazione è stata comunque tanta perché la sua squadra ha comunque vinto agli shot-out, conquistando dopo 2 partite già 5 punti: "Caronte [l'MVP di partita autore del rigore in movimento decisivo, ndr] ci ha traghettati alla vittoria" ha detto entusiasta Diletta Leotta ai microfoni, per poi tornare sulle emozioni che la Kings League le sta dando: "Non so quanta energia sto sprecando, questa Kings Cup mi sta distruggendo emotivamente, psicologicamente, fisicamente. Non so come farò ad arrivare a fine campionato… ma ce la metteremo tutta!"

@dazn_it

Caronte MVP: @Diletta Leotta approva 👑 I D-Power sono imbattibili 🤯 Guarda la Kings Cup Lottomatica.Sport LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN

♬ suono originale – dazn_it

Calcio
Notizie
