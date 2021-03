E' iniziato il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 25ª giornata. Molti i giocatori in diffida, ovvero a rischio di saltare il prossimo turno di campionato in caso di ulteriore sanzione arbitrale. Si è giocata già Juventus-Spezia, con i bianconeri vittoriosi 3-0 mentre fermi al palo sono stati Torino e Lazio, causa impossibilità di disputare il match per il focolaio Covid in casa granata. Questa sera, dalle 18.30 in poi ci saranno tutte le altre partite in tabellone. Si inizierà con l'anticipo Sassuolo-Napoli e si procederà con la contemporaneità delle altre 7 partite in cui spiccano Fiorentina-Roma, Milan-Udinese e Parma-Inter.

A Parma, i nerazzurri di Antonio Conte non solo dovranno fare i conti con i padroni di casa, penultimi in classifica, ma anche con il problema diffidati. Tra i nerazzurri sono ben quattro i giocatori a rischio: Barella, Bastoni, Brozovic e Lukaku. In caso di ulteriore ‘giallo' per loro sarà proibita la sfida di San Siro contro l'Atalanta per il 26° turno. Attenzione anche in casa Roma dove i diffidati sono ben sei e per Fonseca sarà vitale evitare qualsiasi brutta sorpresa a Firenze in vista della gara successiva contro il Genoa. Sotto diffida, Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Villar.

L'elenco dei calciatori diffidati per la 25ª giornata di Serie A

ATALANTA: Freuler

* Squadre già scese in campo nella 25ª giornata

** Torino-Lazio non si è disputata