Il programma della 24ª giornata del campionato di Serie A è compresso in due giorni, dopo il rinvio dell’anticipo del venerdì Torino-Sassuolo per l’emergenza Covid. Si parte sabato con 3 anticipi, il primo sarà Spezia-Parma alle 15, con a seguire Bologna-Lazio alle 18 e Verona-Juventus in programma alle 20.45. Tante le partite della domenica che sarà aperta dal lunch match Sampdoria-Atalanta, con alle 15 Crotone-Cagliari, Inter-Genoa e Udinese-Fiorentina. Alle 18 il derby campano tra Napoli e Benevento, antipasto del big match tra Roma e Milan che chiuderà il turno. Tanti i giocatori diffidati, che in caso di ammonizione salteranno il turno infrasettimanale, in calendario da martedì a giovedì.

Sono numerosi i calciatori diffidati per il 24° turno di Serie A a rischio squalifica, che in caso di giallo rischierebbero dunque la squalifica. Occhi puntati soprattutto sul big match tra Roma e Milan, con i giallorossi che si presentano con ben 6 giocatori in diffida ovvero Bruno Peres, Cristante, Kumbulla, Veretout, Villar con Ibanez che è infortunato. Nessun diffidato invece tra le fila dei rossoneri. La Juventus ha solo due giocatori a rischio squalifica, ovvero Cuadrado che non giocherà contro il Verona a causa dei problemi fisici e Frabotta. L'esterno dovrà fare molta attenzione, visto che Pirlo deve già fare i conti con un'emergenza in difesa. 4 i diffidati per l'Inter che giocherà contro il Genoa di Ballardini, ovvero Barella, Bastoni, Brozovic, Lukaku: con un'ammonizione salterebbero la trasferta di Parma.

L'elenco dei calciatori diffidati per la 24ª giornata di Serie A