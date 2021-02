Atalanta e Napoli si affronteranno nella seconda semifinale di Coppa Italia. La gara d'andata disputata al ‘Maradona' è terminata sul punteggio di 0 a 0. La qualificazione è molto aperta. L'Atalanta giocherà in casa e sa di avere una grande chance di raggiungere la finale, sarebbe la seconda in tre stagioni. I bergamaschi passeranno il turno in caso di vittoria con qualunque risultato. Il Napoli invece cerca la seconda finale consecutiva e per arrivare di nuovo all'ultimo atto deve vincere o pareggiare con gol (1-1 o 2-2). In caso di ulteriore pareggio per 0-0 al 90′ si dovrebbero disputare i supplementari e poi i calci di rigore per definire la seconda squadra finalista.

I giocatori diffidati di Atalanta-Napoli in Coppa Italia

Le squadre di Gasperini e di Gattuso allo Stadio Azzurri d'Italia di Bergamo daranno il massimo e cercheranno di qualificarsi per la finale. Ma i calciatori dell'Atalanta e del Napoli dovranno fare anche molta attenzione ai cartellini. Se un giocatore dell'Atalanta o del Napoli sarà espulso naturalmente non potrà disputare la finalissima, in programma il 19 maggio. Rischiano però di saltare la finale anche tutti i calciatori che sono diffidati e che in caso di un cartellino giallo in Atalanta-Napoli verrebbero sanzionati con un turno di squalifica e non sarebbero in campo nella finale di Milano con la Juventus/Inter.

Chi rischia la squalifica per la finale di Coppa Italia

L'Atalanta nella semifinale d'andata non ha avuto in campo Palomino, perché squalificato, mentre in quella di ritorno invece mancherà Romero, due gialli per lui e un turno di stop. Gasperini ha due giocatori diffidati che sono: l'ucraino Malinovskyi e lo sloveno Ilicic. Mentre Gattuso ne ha tre: Koulibaly (giallo nella semifinale d'andata), Mario Rui e Lozano.