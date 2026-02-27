Diego Costa non dimentica: “Te lo dico anche ora, Jesus Gil Manzano è un figlio di p… inventò tutto”

Diego Costa non può né vuole dimenticare e anche se sono trascorsi sette anni dall'episodio "incriminato", il 37enne attaccante spagnolo attualmente svincolato è voluto ritornare ad un momento che gli ha segnato, in negativo, la carriera. Quando venne squalificato per ben otto giornate, con la maglia dell'Atletico Madrid, per insulti rivolti all'arbitro Jesus Gil Manzano. Direttore di gara insultato apertamente da Diego Costa ancor oggi: "Aveva detto una bugia, si è inventato tutto. Un vero figlio di p…"

Le parole di Diego Costa 7 anni dopo: "Bugiardo, odioso.. si inventò tutto"

L'occasione per ritornare evidentemente su quanto accaduto nel lontano 2019 è giunta con l'ospitata di Diego Costa nel seguitissimo podcast "El camino de Mario", creato dall'ex giocatore dell'Atletico Madrid, Mario Suarez, ex compagno nei Colchoneros con cui trionfarono in Liga e vinsero insieme una Copa del Rey. In quel 2019 Suarez aveva da poco lasciato la squadra mentre Diego Costa si apprestava a giocare la sua ultima stagione in biancorosso: "Ho cag*to addosso a tua madre, str…! aveva sostenuto l'arbitro" ricorda, tornando amaramente sulla questione. "Ma te lo dico anche adesso senza problemi: è un figlio di p… te lo dico io. Quello che ha detto era tutta una bugia. Forse sono io che mento? Ok, può essere ma ho chiesto la registrazione per sentirla. Miguel Angel" continua Costa tirando in ballo l'allora il direttore generale dell'Atletico Madrid, "voleva multarmi di un milione di euro, per questo avevo chiesto la registrazione. Risultato? Non c'è mai stata né una registrazione né una multa".

La rabbia di Diego Costa, mista alla voglia di chiedere giustizia, si spinge poi oltre, chiamando all'appello anche uno dei più grandi giocatori del calcio moderno, Lionel Messi, contro cui si è confrontato diverse volte in Liga: "Ma lo sai quante volte ho sentito Lionel Messi dire queste parole agli arbitri? A me hanno dato una squalifica di otto partite… Se mai oggi dovessi incontrare Gil Manzano, glielo saluterei. Spero di vederlo e poterglielo dire in faccia della sua bugia. Sto scherzando, ormai è passato" ha infine concluso, rifilando un'ultima stoccata. "Comunque era davvero odioso e bugiardo".

L'episodio cui si riferisce Diego Costa: cosa accadde in Barcellona-Atletico del 2019

L'episodio cui si riferisce Diego Costa avvenne nell'aprile 2019 quando con la maglia dell'Atletico sfidò al Camp Nou il Barcellona. Al 28′ minuto, l'attaccante venne espulso col rosso diretto dall'arbitro Jesús Gil Manzano che inserì in referto i pesanti insulti, aggiungendo il fare intimidatorio del giocatore che gli aveva ripetutamente il braccio. Per Diego Costa arrivò una maxi squalifica che il giocatore contestò sempre: 4 giornate per gli insulti e 4 per l'atteggiamento. Otto turni che lo esclusero dall'ultima parte del campionato e che costò all'Atletico la sfida scudetto poi vinta proprio dal Barcellona.