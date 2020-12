Dopo l'indiscrezione di pochi giorni fa, ecco l'ufficialità: Diego Costa lascia l'Atletico Madrid per motivi personali. L'attaccante naturalizzato spagnolo aveva chiesto di poter risolvere il contratto e così in pochi giorni si è arrivati alla separazione. Il calciatore classe 1988 non si era allenato per la seconda giornata consecutiva con i compagni in attesa di chiudere la sua parentesi con i Colchoneros: secondo quando riportato dal giornale spagnolo El Mundo, l'Atlético ha accettato di abbassare le richieste sull'indennizzo che Diego Costa dovrà versare al club nel caso firmi prima del 1 luglio 2021 per una squadra in lotta con l'Atletico per la Liga o per un piazzamento in Champions League: si è passati da 25 a 15 milioni di euro.

In questo modo a Madrid sperano di aver scongiurato la possibilità di vedere Diego Costa come un avversario in questa stagione e non ritrovarsi a dover fare i conti con un caso come quello "Luis Suárez-Barcellona".

Il comunicato ufficiale dell'Atletico Madrid

Questa la nota ufficiale del club spagnolo sulla rescissione di Diego Costa: