Di Mariano distrutto per la morte dello zio Totò Schillaci: "Adesso puoi riabbracciare nonna" Francesco Di Mariano, calciatore del Palermo, e nipote di Totò Schillaci ha ricordato lo zio nel giorno della morte con un bellissimo e commovente messaggio.

A cura di Marco Beltrami

Toto Schillaci è stato un modello e una fonte d'ispirazione per tanti giovani attaccanti, ma in primis per Francesco Di Mariano, suo nipote. L'attaccante classe 1996 del Palermo ha voluto ricordare lo zio nel giorno della sua morte a 59 anni per le conseguenze di un tumore al colon. Di Mariano ha affidato il suo cordoglio ad un commovente messaggio sui social, unendosi al coro di chi non potrà mai dimenticare l'eroe delle notti magiche.

Il ricordo del calciatore Di Mariano, nipote di Salvatore Schillaci

Francesco Di Mariano, detto Checco, è cresciuto proprio nella scuola calcio Ribolla di Palermo dello zio materno Salvatore Schillaci, prima di iniziare la sua avventura calcistica nel Lecce. Poi Roma, Ancona, Monopoli, Novara, Venezia, Juve Stabia, Lecce e Palermo dove milita oggi.

Il messaggio per lo zio Totò

Sempre con il sogno di ripercorrere le orme di zio Totò, come spiegato nella sua storia di Instagram: "Caro zio, sono cresciuto nella tua scuola calcio, con l’idea di dover arrivare ad alti livelli e partecipare a un mondiale e rendere fiero un popolo, farlo sognare proprio come hai fatto tu, ma questo non è accaduto, spero tu sia rimasto comunque orgoglioso di me. Sin da piccolo sono sempre stato accostato a te, ed è stato un onore ed un orgoglio”.

Sono giorni di dolore per Francesco Di Mariano che ha visto passare davanti agli occhi tutta la sua vita. Quanti ricordi con Schillaci, che a detta del giocatore rosanero ha mostrato un incredibile attaccamento alla vita: "Grazie per tutti i consigli che mi hai sempre dato per affrontare questo lavoro al meglio. Hai affrontato questa malattia come un leone. Fino all’ultimo, proprio come facevi in campo, il tuo cuore non voleva cedere, ma adesso puoi riposare in pace e riabbracciare la nonna. E fallo anche da parte mia. Ciao zio, ciao bomber".

Di Mariano prenderà parte ai funerali di Totò Schillaci e ancor prima alla camera ardente allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera a partire dalle ore 16 di oggi e fino alle ore 22 e dalle 7 di domani fino alle ore 22