Addio a Totò Schillaci, il messaggio struggente di Baggio: "Caro amico, mi hai sorpreso ancora" La morte di Totò Schillaci ha scatenato tantissime reazioni nel mondo del calcio e non solo. Particolarmente toccante il messaggio di Baggio.

A cura di Marco Beltrami

Commozione e cordoglio per la morte di Totò Schillaci. L'ex calciatore di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata, eroe delle "notti magiche" di Italia '90, si è spento a 59 anni per le conseguenze di un tumore al colon. Tra le tantissime reazioni alla triste notizia e non solo dal mondo del calcio, a dimostrazione di quanto Schillaci fosse amato, particolarmente toccante quella di Roberto Baggio.

Il messaggio di Roberto Baggio per Totò Schillaci, l'ultima sorpresa

Il divin Codino che ha condiviso con Totò sia la maglia della Nazionale, in quel memorabile Mondiale italiano, e quella della Juventus ha postato una foto di loro due in azzurro. Baggio, in modo incisivo, ha saputo raccontare lo sgomento di fronte alla notizia della morte dell'ex compagno e amico: "Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre".

Il riferimento è alla capacità di Schillaci di sorprendere in campo, già durante quella memorabile estate italiana. In quell'occasione entrambi lasciarono un segno indelebile, che cambiò per sempre la loro carriera. Se Baggio era praticamente un predestinato, Schillaci si trasformò da comprimario a vero e proprio eroe.

Giorgia Meloni ricorda Totò Schillaci, eroe delle notti magiche

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha affidato a X il suo ricordo con queste parole: "Ci lascia un'icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia '90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione".

I messaggi di Juventus, Inter, Napoli e della Nazionale

La Juventus ha ricordato il suo ex centravanti, con una foto in bianconero e con una semplice didascalia "Ciao Totò", accompagnata poi sul suo sito ufficiale da un messaggio di cordoglio. L'Inter invece ha postato: "Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90 FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò". Sul profilo ufficiale della Nazionale, è stata postata un'immagine di un'esultanza durante i Mondiali italiani con poche parole: "Ciao Totò, eroe delle notti magiche".

Anche il Napoli ha ricordato Schillaci: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò Schillaci per la scomparsa dell'eroe delle Notti Magiche di Italia '90".

I suoi ex compagni in azzurro non hanno perso tempo per ricordare quello che per tutti era semplicemente Totò. L'ex portiere Zenga su Instagram, si è unito al coro con una foto di Schillaci accompagnata da un semplice "Ciao Totò"

Le parole del presidente della FIGC Gravina: "Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano. Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale”.