Di Lorenzo è il miglior terzino italiano: difende, imposta e fa gol ed è il vero leader del Napoli Di Lorenzo è stato tra i protagonisti della bella vittoria del Napoli a Francoforte ma il capitano azzurro non è solo il miglior terzino italiano: il gesto dopo il gol è da vero leader della squadra di Spalletti.

A cura di Vito Lamorte

Giovanni Di Lorenzo è sempre più il leader del Napoli di Luciano Spalletti. Lo è in campo e fuori. Il capitano azzurro è stato tra i protagonisti della bella vittoria della squadra partenopea a Francoforte.

Il terzino ha segnato la rete del 2-0, mettendo la palla in buca dopo un'azione spettacolare di Kvara e Anguissa, ma è stata l'intera prova del capitano del Napoli che ha impressionato per continuità e lucidità in tutti i momenti della partita.

Di Lorenzo conferma il fantastico momento ed è sempre più il miglior terzino italiano in circolazione: da quando Spalletti è diventato allenatore del Napoli è migliorato tantissimo nelle letture difensive e negli inserimenti, oltre a mostrare una grande capacità di impostazione.

L'ex Empoli e Matera in difesa è sempre sul pezzo ma ha sviluppato una dimensione diversa in tutte le fasi di gioco, con grande capacità di entrare nel campo per dare opzioni ai compagni o di farsi trovare sempre al posto giusto per lo scarico. A questo bisogna aggiungere anche qualche gol, viste le sue ottime capacità di inserimento e la facilità con cui trova la porta.

Per il terzino del Napoli si tratta della seconda rete quella all'Eintracht ma tiene a sottolineare la prova della squadra: "È il secondo gol in Champions ed è un po' strano. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, il nostro inizio è stato contratto e loro erano ben chiusi dietro. Poi siamo usciti alla distanza e abbiamo portato a casa una bella vittoria".

Immagine presa dal profilo Twitter Don Lippi (@Rahulvn5), le statistiche sono state tutte controllate.

Ai microfoni di Mediaset ha descritto così il gol: "Ho visto lo spazio e ho provato a inserirmi, poi è stato bravo Kvara a trovarmi di tacco". Sembra facile, ma non lo è affatto, perché ha seguito l'azione fin dal principio ed è stato bravo a trovare quello spazio: non era scontato che il pallone arrivasse, infatti Kvara fa una giocata pazzesca, ma lui era lì ed era pronto.

Oltre al bellissimo gol non è passata inosservata anche l’esultanza del giocatore azzurro dopo il gol. Il capitano del Napoli è corso verso la propria panchina per abbracciare un membro dello staff del tecnico toscano, precisamente il Match Analyst Simone Beccaccioli.

Un gesto che mette in luce come tutto il gruppo stia remando dalla stessa parte, dai calciatori ai dirigenti passando per ogni membro dello staff tecnico, e perché questa squadra sta compiendo un qualcosa di straordinario, sia in Serie A che in Champions League.

Di Lorenzo ha avuto una crescita eccezionale in questi ultimi due anni e il suo rendimento è tra i migliori d'Europa. A livello tecnico sarebbe riduttivo definirlo ‘miglior terzino italiano' perché sa fare tutto e lo fa molto bene ma quello che più va sottolineato è la leadership di questo ragazzo, che si prende i riflettori quando è il momento ma che è il vero punto di riferimento nello spogliatoio di questo Napoli delle meraviglie.