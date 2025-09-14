Di Canio controcorrente: “Ho visto l’Inter dominante e in pieno controllo, la Juve ha giocato alla Allegri”

Juventus-Inter, vinta dai bianconeri 4-3, è al centro dei dibattiti calcistici italiani da diverse ore e Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport ha espresso il suo pensiero sul match dell'Allianz Stadium che ha visto trionfare gli uomini di Igor Tudor: "Io ho visto l'Inter dominante e in pieno controllo, con i giocatori messi bene in campo. Ma l'Inter diventa fragile una volta che perde palla. La Juve ha giocato alla Allegri, con 10 schiacciati dentro l'area, ha difeso anche a 5″.

La Vecchia Signora è riuscita a ribaltare il risultato negli ultimi minuti dopo essere stata rimontata dai nerazzurri: una partita molto difficile da leggere per i tanti errori e per i tanti momenti che ha vissuto. Insomma, per l'opinionista di Sky Sport la Juventus ha pensato soprattutto alla fase difensiva ed è stata brava a colpire quando si è affacciata nell'area di rigore avversaria.

Di Canio: "Gol dell'Inter arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata"

L'ex attaccante di Lazio, Juventus, Milan e Napoli ha proseguito la sua analisi sul Derby d'Italia parlando del modo in cui la squadra bianconera si è difesa e perché i gol di Calhanoglu sono arrivati con conclusioni da lontano: "L'Inter è stata imbrigliata e infatti i gol sono arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata ma non ha mai concesso cross facili all'Inter".

L'Inter era riuscita a ribaltare la situazione dopo il 2-1 di Yildiz grazie ad un secondo tempo di grande intensità ma nei minuti finali hanno subito un gol su calcio da fermo, con Khephren Thuram, e uno con un tiro da lontano, con Vasilije Adžić.

Paolo Di Canio ha parlato anche di Yann Sommer, che è finito nel mirino della critica per gli errori sui gol di Yildiz e Adzic, arrivati su conclusioni da lontano: "Secondo me l'errore è solo sul tiro di Adzic perché ci arriva e sbaglia chiaramente il tempo del contatto con la palla, su Yildiz no".