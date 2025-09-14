Calcio
Di Canio controcorrente: “Ho visto l’Inter dominante e in pieno controllo, la Juve ha giocato alla Allegri”

Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport ha espresso il suo pensiero sul Derby d’Italia dell’Allianz Stadium che ha visto la Juventus battere per 4 a 3 l’Inter.
A cura di Vito Lamorte
Juventus-Inter, vinta dai bianconeri 4-3, è al centro dei dibattiti calcistici italiani da diverse ore e Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport ha espresso il suo pensiero sul match dell'Allianz Stadium che ha visto trionfare gli uomini di Igor Tudor: "Io ho visto l'Inter dominante e in pieno controllo, con i giocatori messi bene in campo. Ma l'Inter diventa fragile una volta che perde palla. La Juve ha giocato alla Allegri, con 10 schiacciati dentro l'area, ha difeso anche a 5″.

La Vecchia Signora è riuscita a ribaltare il risultato negli ultimi minuti dopo essere stata rimontata dai nerazzurri: una partita molto difficile da leggere per i tanti errori e per i tanti momenti che ha vissuto. Insomma, per l'opinionista di Sky Sport la Juventus ha pensato soprattutto alla fase difensiva ed è stata brava a colpire quando si è affacciata nell'area di rigore avversaria.

Di Canio: "Gol dell'Inter arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata"

L'ex attaccante di Lazio, Juventus, Milan e Napoli ha proseguito la sua analisi sul Derby d'Italia parlando del modo in cui la squadra bianconera si è difesa e perché i gol di Calhanoglu sono arrivati con conclusioni da lontano: "L'Inter è stata imbrigliata e infatti i gol sono arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata ma non ha mai concesso cross facili all'Inter".

L'Inter era riuscita a ribaltare la situazione dopo il 2-1 di Yildiz grazie ad un secondo tempo di grande intensità ma nei minuti finali hanno subito un gol su calcio da fermo, con Khephren Thuram, e uno con un tiro da lontano, con Vasilije Adžić.

Paolo Di Canio ha parlato anche di Yann Sommer, che è finito nel mirino della critica per gli errori sui gol di Yildiz e Adzic, arrivati su conclusioni da lontano: "Secondo me l'errore è solo sul tiro di Adzic perché ci arriva e sbaglia chiaramente il tempo del contatto con la palla, su Yildiz no".

Calcio
Inter
Juventus
serie a
