Zinedine Zidane da tempo è in discussione al Real Madrid. La sconfitta subita in casa dell'Alcoyano, un club della terza serie spagnola, in Coppa del Re ha alimentato le voci sull'addio a fine stagione di Zizou. Le polemiche si sono spente poi perché, purtroppo, l'ex grandissimo numero 10 ha contratto il Covid. A distanza ha seguito il Real vincere 4-1 in casa dell'Alaves. Impensabile onestamente a un addio in corso, in fondo i blancos sono al secondo posto in campionato e in corsa in Champions. Ma il futuro di Zidane è tutto da scrivere. E per molti è tutto già scritto da tempo. Prima o dopo diventerà l'allenatore della Francia. E il c.t. in carica Didier Deschamps ha confermato ciò dicendo in un'intervista che il suo amico Zinedine un giorno sarà il c.t. dei Bleus.

Sì so che tutti adesso ne parleranno, ma è la verità. Dal momento in cui Zidane ha deciso di fare l’allenatore, e da quando è diventato allenatore di un club, esiste la possibilità che diventa l'allenatore della Francia. Lui come gli altri ex calciatori che ora allenano. Di lui, forse, si parla di più perché Zizou è Zizou.

Da definire il futuro da c.t. di Deschamps

Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione, quando poi si disputeranno gli Europei. Deschamps ufficialmente dovrebbe essere tranquillo perché ha un contratto fino ai Mondiali del 2022, le cui qualificazioni inizieranno nel mese di marzo. Ma da navigato uomo di calcio l'ex centrocampista della Juventus sa benissimo che in caso di flop a Euro 2020 potrebbe dover lasciare e se Zizou fosse libero potrebbe tranquillamente prendere il suo posto. Le parole del c.t. nell'intervista a ‘RMC Sport':