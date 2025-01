video suggerito

Deschamps rivela la data in cui lascerà la panchina della Francia: c'è l'annuncio improvviso Didier Deschamps comunicherà alla Federcalcio francese la volontà di non rinnovare il suo attuale contratto da CT e lasciare dunque la panchina della Francia alla scadenza: l'annuncio improvviso rivela la data in cui finirà l'era del selezionatore più longevo della nazionale transalpina.

A cura di Michele Mazzeo

L'era di Didier Deschamps come CT della Francia ha ora una data di scadenza. Stando a quanto ha rivelato L'Equipe in anteprima (anticipando ciò che l'ex calciatore e allenatore della Juventus dovrebbe dire nell'intervista che andrà in onda mercoledì 8 gennaio al telegiornale delle 13 su TF1, cioè il più seguito Oltralpe) infatti il 56enne di Bayonne comunicherà alla Federcalcio transalpina la sua volontà di non rinnovare l'attuale contratto e lasciare dunque la panchina dei Blues nel 2026 al termine del prossimo Mondiale.

Si chiuderà dunque dopo 14 anni l'avventura da selezionatore della nazionale francese per Didier Deschamps iniziata nel luglio del 2012 (quando, dopo il fallimentare Europeo, prese il posto di Laurent Blanc) e ricca di successi (su tutti ovviamente la Coppa del Mondo vinta in Russia nel 2018) e anche cocenti sconfitte (le finali perse ad Euro 2016 e nell'ultimo Mondiale in Qatar del 2022) che lo ha reso il commissario tecnico più longevo della storia dei Blues.

Stando a quanto riportano fonti ben informate il classe '68 avrebbe preso la sua decisione di dire addio nel 2026 alla panchina della Francia diversi mesi fa e, per mettere a tacere il dibattito scatenatosi in queste ultime settimane intorno al suo futuro, avrebbe ora deciso di ufficializzare la cosa di modo da concentrarsi esclusivamente sugli ultimi due importanti impegni che lo attendono: la Nations League 2025 e, soprattutto, i Mondiali del 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e Canada (ai quali si deve ancora qualificare) per chiudere con un ultimo colpo di teatro la sua avventura da CT della nazionale francese.

Di fatto, salvo retromarce o cambi repentini d'idea, Didier Deschamps terminerà la sua esperienza sulla panchina della Francia al massimo il 19 luglio 2026 (giorno in cui è fissata la finale del Mondiale nordamericano) per poi farsi da parte e lasciare il posto al suo successore che si troverà a gestire una squadra ricca di talento e con enormi aspettative ma che dovrà farsi carico anche di un'eredità importante. E Oltralpe è già partita la caccia all'identikit del nuovo Commissario Tecnico della nazionale, una caccia che al momento ha un solo unico indiziato, nettamente favorito rispetto a tutti gli altri, vale a dire Zinedine Zidane.