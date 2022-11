Depay si sente perseguitato, lo sfogo dopo l’accusa infamante: “Non sapete niente” Clamoroso sfogo su Twitter Depay dopo una serie di indiscrezioni circolate in Spagna sull’entità del suo infortunio. L’attaccante ha perso la pazienza.

A cura di Marco Beltrami

Memphis Depay è sparito dai radar. L'attaccante che nella scorsa estate è stato accostato con decisione alla Juventus, che ha poi deciso di affondare il colpo su Milik, in questa stagione ha trovato pochissimo spazio al Barcellona. Una situazione che l'olandese si aspettava a giudicare dalla voglia di partire della scorsa estate, ma che non è dipesa né dalla sua volontà, né da quelle del club.

Infatti l'ex Lione è fermo ai box da metà settembre, a causa di un infortunio alla coscia. Un problema muscolare fastidioso che è stato gestito con le pinze, anche perché non bisogna dimenticare che ci sono i Mondiali alle porte. Depay infatti non vuole, come molti suoi colleghi nella stessa situazione, rinunciare alla rassegna iridata in Qatar. Il tempo stringe ormai e la situazione per il Barcellona è complicata: Depay infatti ha ripreso gli allenamenti, ma difficilmente scenderà in campo nei prossimi due impegni prima dell'inizio dei Mondiali previsto per il 20 novembre: contro Almeria (5 novembre) e Osasuna (8 novembre).

Secondo alcuni quotidiani spagnoli, e in particolare Sport, il calciatore non vorrebbe accelerare i tempi per prepararsi al meglio per il Qatar. Una situazione che ha fatto infuriare i tifosi, visto che si è fatto riferimento anche ad un tipo di infortunio definito "non troppo grave". Ovviamente si è sollevato un polverone, con i tifosi blaugrana che hanno puntato il dito contro il calciatore accusandolo di scarso impegno per la squadra. Attacco infamante per il giocatore che ha deciso di difendersi pubblicamente.

Dopo giorni di silenzio, Depay si è sfogato su Twitter con un post al vetriolo e minaccioso: "Sentendo alcune voci irrispettose su di me che ho deliberatamente rallentato il recupero del mio infortunio. I media condividono le cose così facilmente senza conoscere i fatti che alla fine creano una narrativa negativa attorno al mio nome! Non mancate mai di rispetto alla mia professionalità!". Per ora Depay si è limitato agli avvertimenti, il prossimo step saranno le vie legali, anche perché l'ex obiettivo di mercato bianconero si sente perseguitato.