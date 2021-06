Memphis Depay alla Juventus, sembrava un'ipotesi ormai tramontata con il calciatore in scadenza di contratto con il Lione pronto a firmare con il Barcellona da ‘parametro zero'. E invece nelle ultime ore, con un colpo di coda, i bianconeri sarebbero tornati in pole per l'esterno offensivo olandese che dal prossimo 1° luglio sarà svincolato. Il club piemontese, dopo la rivoluzione della guida tecnica della squadra (con Cherubini a dirigere le operazioni di mercato al posto di Paratici e Allegri in panchina in sostituzione di Pirlo), sarebbe infatti tornata alla carica per il 27enne oranje superando l'offerta dei blaugrana.

Secondo la testata catalana Mundo Deportivo infatti dietro lo stand-by dell'operazione Depay-Barcellona ci sarebbe proprio l'interesse della Juventus che avrebbe nettamente migliorato l'offerta economica fatta in precedenza dal Barça e che, inizialmente, aveva soddisfatto l'olandese. I bianconeri avrebbero dunque offerto circa 8 milioni di euro all'anno, ben tre milioni in più rispetto ai blaugrana che avevano offerto un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

Superato dai bianconeri, il club catalano avrebbe risposto sottoponendo a Memphis Depay una controfferta con lo stesso stipendio annuale della precedente ma aggiungendo l'opzione a favore del giocatore per un eventuale altro anno di contratto, passando così di fatto da un triennale ad un quadriennale. Il Barcellona avrebbe chiarito di non aver intenzione di alzare l'offerta economica perché la monte ingaggi del club è già oltre il limite e dovrà essere contenuto. Adesso toccherà al giocatore decidere se accasarsi al Barça, unirsi alla Juventus oppure attendere gli imminenti Europei per mettersi in mostra e tentare di strappare un ingaggio ancora migliore.