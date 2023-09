Demiral si unisce a Maehle e promette nuove rivelazioni su Gasperini: “Presto saprete tutti i fatti” Merih Demiral si unisce a Maehle e promette nuove rivelazioni su Gasperini all’Atalanta: “Presto saprete tutto”. Il difensore turco ha confermato la versione dell’esterno danese, oggi al Wolfsburg, che ha parlato di una gestione dittatoriale da parte del tecnico della Dea.

A cura di Fabrizio Rinelli

In casa Atalanta è scoppiata la rivolta degli ex. Come un fulmine a ciel sereno a scoperchiare un polverone che potrebbe assumere dimensioni ancora più grandi ci ha pensato Joakim Maehle. L'ormai ex esterno della Dea passato in estate al Wolfsburg ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca. Il discorso completo, riportato da Tipsbladet.dk, ha fatto luce sulla gestione – a suo dire – discutibile della squadra da parte di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Un comportamento che il danese ha ritenuto "dittatoriale".

La prima risposta di Demiral all’intervista di Maehle.

Il giocatore si è tolto qualche sassolino in vista della sua nuova esperienza in Germania dopo aver lasciato Bergamo: "All’Atalanta ero uno di tanti, mentre al Wolfsburg mi sento parte del progetto e c’è più umorismo nello spogliatoio – ha spiegato – All’Atalanta l’allenatore decideva tutto e non c’era libertà anche se vivevo in un bel posto ma non avevo il tempo di godermelo perché passavamo tantissimi giorni al centro di allenamento". Maehle ha detto altro. Parole confermate da Demiral che ha risposto sui social: "Tutto vero". Il turco ora promette nuove rivelazioni.

Maehle non ha risparmiato i dettagli di quella che a suo dire è stata un'esperienza negativa dal punto di vista del rapporto proprio con Gasperini: "Stavamo insieme ininterrottamente per due o tre giorni solo per giocare una partita ed è stato molto dura mentalmente – ha aggiunto nel corso della conferenza stampa – È uno stile di gestione diverso da quello a cui ero abituato. Sono stato criticato da Gasperini anche perché Rasmus Hojlund veniva in macchina con me all’allenamento, cosa che avevo concordato con la società". Il danese è stato un fiume in piena: "Dopo un po’ ci si arrabbia e ci si stanca anche perché la sua potrebbe essere definita una gestione dittatoriale, basata sulla paura. Non ero abituato a tutto questo".

Su Twitter (oggi X ndr), Merih Demiral, ormai ex difensore della Dea passato anche lui l'estate scorsa a un altro club, precisamente, all'Al-Ahli in Arabia, ha confermato le parole dell'esterno danese: "Tutto vero" ha scritto sotto a una delle notizie che stanno circolando in queste ore circa le parole di Maehle contro Gasperini. Il difensore turco ha così pensato bene di pubblicare un nuovo tweet preparando tutti gli utenti a nuove rivelazioni che lui stesso farà in una prossima intervista: "Conoscerete presto tutti i fatti. Aspettate l'intervista…". Nei mesi scorsi si era anche parlato di una presunta lite tra Demiral e Gasperini poi prontamente smentita dalla società bergamasca. Ora non resta che aspettare cosa dire Demiral.