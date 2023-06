Demichelis respinto da una squadra con parole scandalose: “Lui in panchina? Meglio sua moglie” Grandi polemiche in Argentina per le dichiarazioni sessiste del presidente dell’Union Santa Fe, che ha risposto in maniera squallida sull’ipotesi di avere Martin Demichelis in panchina, tirando in ballo sua moglie Evangelina Anderson.

A cura di Paolo Fiorenza

Martin Demichelis ha avuto una lunga carriera ricca di successi da calciatore, vestendo tra le altre le maglie di River Plate (2 campionati vinti), Bayern Monaco (4 Bundesliga) e infine Manchester City (una Premier League messa in bacheca nel 2014). L'ex difensore della nazionale argentina ha appeso gli scarpini al chiodo sei anni fa e ha da poco intrapreso la carriera di allenatore. Oggi a 46 anni siede sulla prestigiosa panchina del River Plate, dove gli è toccato raccogliere l'eredità pesantissima di Marcelo Gallardo (14 titoli in 9 stagioni, tra cui due Libertadores).

Martin Demichelis sulla panchina del River Plate

Demichelis lo scorso novembre ha firmato con i Millonarios fino al 2025 e le cose finora stanno andando molto bene: il River è primo in campionato con ben 10 punti di vantaggio sul Talleres Cordoba e viene da quattro vittorie di fila inclusa quella sul Fluminense in Libertadores. Nelle ultime ore peraltro il nome di Demichelis è finito in una polemica non innescata da lui, ma dalle incredibili dichiarazioni sessiste del presidente dell'Union Santa Fe, altro club argentino che naviga più giù in classifica.

Demichelis con la moglie Evangelina Anderson

Luis Jorge Spahn ha infatti pronunciato un commento decisamente fuori luogo sulla moglie di Demichelis e madre dei suoi tre figli, la modella argentina Evangelina Anderson. Al numero uno del club di Santa Fe è stato chiesto della partenza improvvisa e inaspettata dell'allenatore Sebastian Mendez, che un paio di giorni fa ha clamorosamente lasciato l'Union dimettendosi in maniera "unilaterale e irrevocabile" per accettare l'offerta di un'altra squadra argentina, il Velez Sarsfield, cosa che in Primera è consentita dal regolamento.

La vicenda ha fatto scorrere veleno a Santa Fe, con società e club indignati per il comportamento di Mendez, ma poi il presidente dell'Union è riuscito a fare peggio quando ha risposto alla domanda se stesse valutando l'opzione di convincere Demichelis a lasciare il River per approdare sulla panchina dell'Union: "Se punterei su Demichelis? Più che su di lui, punterei su Evangelina Anderson. Chiedo scusa alla signora, ma è un momento difficile e uno cerca di berlo con la soda". Una risposta squallida, che non ha tardato a diventare virale sui social e poi è finita su tutti i media argentini.

Evangelina Anderson è una modella con 3,4 milioni di followers su Instagram

L'Union Santa Fe ha poi annunciato il suo nuovo tecnico: Cristian ‘Kily' González, che in Italia da calciatore abbiamo visto con la maglia dell'Inter.