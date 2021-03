Dopo la grande paura arrivano ottime notizie da Madrid. Moussa Dembélé era svenuto durante l'allenamento odierno. Le immagini erano state scioccanti, perché si vede proprio il calciatore crollare giù, di colpo, di botto, con i compagni che lo raggiungono, chiamano i soccorsi e cercano di aiutarlo. Un membro dello staff medico arriva subito, cerca di evitare il soffocamento spostando la lingua del calciatore, che poco dopo viene trasportato d'urgenza in ospedale. Il calciatore ha ripreso conoscenze e le sue condizioni non sono preoccupanti, Dembèlé, arrivato in Spagna nel mercato di gennaio, è tornato già a casa.

La carriera di Moussa Dembélé

Ha girovagato tanto Moussa Dembélé, nato non lontano da Parigi nel 1996. Quando ha 8 anni firma per il Paris Saint Germain, gioca con le giovanili per otto stagioni prima di passare al Fulham, che lo pesca e lo acquista. Gioca due partite in Premier League, poi viene promosso in prima squadra, con cui disputa due campionati di Championship, nel secondo realizzò quindici gol. Poi passa al Celtic, vive delle grandi annate in Scozia, vince sei trofei e in una stagione realizza ben 32 gol. Il Lione lo acquista nell'estate del 2018. Due stagioni e ancora gol a raffica, oltre una quarantina, è determinante anche nella bella cavalcata in Champions League del 2020, nello scorso mercato di gennaio è passato all'Atletico Madrid.

