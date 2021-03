Atletico Madrid in apprensione per Moussa Dembélé. L'attaccante francese nel corso dell'allenamento odierno ha accusato un malore e si è accasciato al suolo, dopo aver perso i sensi. Immediati i soccorsi per il calciatore, che secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe accusato un forte calo di pressione. Al momento il giocatore è sotto osservazione e i suoi parametri sono tornati nella norma, in attesa di nuovi esami.

Mattinata particolare in casa Atletico Madrid. Diego Simeone era alle prese con una seduta d'allenamento con i calciatori rimasti alla base e non partiti con le rispettive nazionali. In un momento di recupero, con tutti i protagonisti impegnati nello stretching, Moussa Dembélé ha accusato un malore. Il centravanti arrivato dal Lione nella scorsa estate mentre era piegato in avanti ha perso i sensi, accasciandosi a terra. Le immagini mostrate da alcune emittenti spagnole sono da brividi. Il calciatore ritrovatosi in posizione supina sul manto erboso del centro sportivo dei madrileni è svenuto. I compagni resisi conto immediatamente delle sue condizioni, hanno richiamato l'attenzione dello staff medico, prontamente intervenuto.

Cosa è successo a Dembélé? Il suo malore sarebbe stato legato ad un forte calo di pressione, come riportato dai media spagnoli sulla base di quanto comunicato dalle fonti dei Colchoneros. Dembélé infatti si sarebbe rialzato pochi minuti dopo, andando con le sue gambe negli spogliatoi. Le sue condizioni sono state considerate buone anche alla luce di parametri tornati nella norma. Riposo assoluto per il calciatore che nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori esami, più approfonditi per capire le cause di questo improvviso abbassamento della pressione.

(in aggiornamento)