Delio Rossi torna in panchina dopo tre anni: a Foggia finisce l’autogestione e c’è il quarto tecnico Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia: è il quarto tecnico della stagione per i rossoneri dopo Boscaglia, Gallo e Somma.

A cura di Vito Lamorte

Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia. Il tecnico nato a Rimini ha accettato la proposta formulata dal presidente rossonero Nicola Canonico e dal ds Piergiuseppe Sapio nella giornata di ieri e siederà sulla panchina in cui aveva iniziato quasi 30 anni fa.

L'ex allenatore di Lazio, Salernitana e Fiorentina firmerà un contratto per un anno e mezzo ed è atteso per domani, giovedì 30 marzo, nel capoluogo pugliese per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Delio Rossi dopo la presentazione alla stampa dirigerà il primo allenamento in vista dell'esordio di domenica a Messina.

È stata una trattativa lampo, vista anche la situazione che si era venuta a creare in casa Foggia dopo le dimissioni di Mario Somma in seguito alla sconfitta casalinga contro il Monterosi: Delio Rosi sarà il quarto tecnico della stagione per Satanelli dopo Boscaglia, Gallo e, appunto, Somma.

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro il Monterosi Tuscia il presidente Canonico aveva ipotizzato una ‘squadra in autogestione‘ fino a fine stagione ma in base alle regole federali non potevano essere concesse più deroghe per portare in panchina un tecnico sprovvisto di patentino UEFA A, cosa già accaduta nel cambio Boscaglia-Gallo, e così in terra di Capitanata si è arrivati al quarto allenatore stagionale.

Il tecnico romagnolo torna in panchina dopo l’esperienza all’Ascoli nel 2020 che durò solo 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte) e avrà il compito di risollevare le sorti di una squadra che ha fatto una lunga rincorsa dopo un avvio disastroso e ora, probabilmente, sta pagando qualcosa a livello fisico e mentale. Ma non c'è tempo da perdere per Delio Rossi, che dovrà inseguire il miglior piazzamento playoff possibile per giocarsi fino in fondo le sue chance di promozione in Serie B.

Per il 63enne si tratta di un ritorno a Foggia, dove ha giocato sei stagioni, e ha allenato nella stagione 1995-1996 la prima squadra in Serie B e prima era stato alla guida della formazione Primavera rossonera dal 1991 al 1993.

Alla trasmissione ‘Kick Off' di Foggia Tv, Delio Rossi si è espresso così: “Sono affezionato a tutte le squadre che ho allenato ma il Foggia è l’unica per cui tifo. Faccio le vacanze in provincia di Foggia da 40 anni. Mia moglie è foggiana, i miei figli sono nati a Foggia”.