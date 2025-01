video suggerito

Dele Alli al Como, clamoroso colpo di mercato: come è finito dalla Premier League alla lotta salvezza Il Como ha proposto un contratto a Dele Alli, sarà un nuovo rinforzo per Fabregas: era la promessa del calcio inglese ma non gioca una partita ufficiale da due anni.

A cura di Ada Cotugno

Gli è bastato meno di un mese di lavoro per convincere Cesc Fabregas a puntare su di lui: Dele Alli verrà presto ufficializzato come nuovo giocatore del Como, una notizia che sembrava essere nell'aria dopo la decisione di allenarsi con la squadra lombarda a partire dallo scorso 26 dicembre. È una possibilità d'oro per l'inglese che negli ultimi anni è stato perseguitato dalla sfortuna e dai problemi fisici, prima al Besiktas (l'ultima squadra in cui ha giocato una partita ufficiale) e poi all'Everton.

Era una delle più grandi promesse del calcio inglese, la stellina del Tottenham che con Kane e Son sognava di raggiungere grandi traguardi, ma adesso lotterà per non retrocedere in Serie A nell'unica squadra disposta a dargli una chance per tornare nel grande calcio.

Dele Alli giocherà con il Como

Il club ci ha abituato a sessioni di mercato piuttosto particolari, con nomi esotici e tanti vecchi campioni del grande calcio che proprio sulle sponde del lago stanno trovando una seconda vita. Fabregas ha attinto alla sua agenda, pescando da ogni campionato europeo dei nomi che i tifosi non si sarebbero mai aspettati. L'ultimo della lista è Dele Alli che con il Como ha già preso dimestichezza: dal giorno di Santo Stefano si allena assieme alla squadra, ma evidentemente l'allenatore ha apprezzato il suo lavoro tanto da tesserarlo.

Come riporta Fabrizio Romano l'inglese firmerà un contratto di un anno e mezzo, valido fino a giugno 2026, con un'opzione per la stagione successiva che dipenderà probabilmente dal numero di presenze. È un'opportunità da non sottovalutare per il trequartista che nei suoi anni d'oro è stato uno dei grandi talenti della Premier League: ci si aspettava da lui un futuro diverso, pieno di vittorie e di trofei, con un ruolo centrale anche nella nazionale inglese (qualcuno lo aveva nominato erede di Steven Gerrard), ma Dele Alli ha completamente disatteso le aspettative ed è sparito dai radar. L'ultima partita ufficiale risale a due anni fa, con il Besiktas, e da allora non ha più messo in campo.

Svincolato dopo l'esperienza infruttuosa con l'Everton, l'inglese ha ormai 28 anni e non si aspetta più di raggiungere le vette alle quali sembrava destinato. Ed è qui che il Como ha fatto la sua mossa, approfittando della situazione per portarsi a casa l'ex wonder-kid della Premier League: un campione in caduta libera, tormentato dagli infortuni e dai problemi personali che hanno giocato un ruolo pesantissimo nella sua parabola discendente, ma che in Serie A spera di poter ritrovare almeno in parte la sua luce.