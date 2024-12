Del Piero trova il vero problema della Juventus di Motta: “Le squadre non hanno più paura”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Juventus ha trovato un altro pareggio in campionato, questa volta contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta stenta a decollare e ieri è stata salutata con i fischi dai suoi tifosi mentre lasciava il campo: ci si aspettava una stagione completamente diversa dai bianconeri, ma oggi la squadra è ben lontana dalla vetta e non corre al passo delle altre big della Serie A. Tra gli ospiti speciali presenti allo stadio c'era anche Alessandro Del Piero, accolto da un boato e dall'affetto del suo vecchio pubblico.

La bandiera bianconera era in tribuna assieme ai giornalisti della CBS, l'emittente americana con la quale collabora come opinionista sportivo, e alla fine della partita ha provato a delineare i problemi che impediscono alla Juventus di volare in alto in questa stagione.

Del Piero analizza le difficoltà della Juventus

Di sicuro sul bilancio bianconero pesa tanto la questione infortuni. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Cambiaso che ha dovuto lasciare il campo contro il Bologna dopo pochi minuti a causa di un problema alla caviglia. Del Piero inserisce questi fattori nella sua analisi: "La Juventus è nei guai. Ci sono tante assenze, un altro infortunio oggi, un brutto infortunio perché Cambiaso è un grande calciatore per la Juve".

Ma la vera motivazione della crisi della Juve è un'altra. Del Piero sa bene cosa vuol dire giocare e vincere con quella squadra e conosce l'atteggiamento con il quale è sempre scesa in campo in ogni partita: "Sono nei guai perché le squadre si stanno sentendo loro agio a giocare contro di loro, credono di poter vincere. Il problema è che le altre squadre non hanno paura dei bianconeri e su questo Thiago Motta deve lavorare". Nessuno ha più paura di giocare contro i bianconeri come succedeva in passato ed è questa la prima cosa sulla quale l'allenatore dovrà spingere per rimettere la squadra in carreggiata.