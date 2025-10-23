Calcio
Del Piero mostra orgoglioso il regalo del Real, in studio lo prendono in giro: ha la risposta pronta

Alessandro Del Piero nelle vesti di inviato per Real Madrid-Juventus ha ricevuto un regalo speciale dalla squadra spagnola. Una maglietta autografata di Kylian Mbappé.
A cura di Marco Beltrami
Alessandro Del Piero è tornato ancora una volta al Bernabeu. L'ex calciatore della Juventus, che nel 2008 ricevette il tributo di tutto il pubblico di fede Real Madrid, ha vestito questa volta i panni dell’inviato per la popolare trasmissione CBS Sports. "Pinturicchio" ha raccolto le sensazioni a caldo dei protagonisti del match di Champions vinto di misura dai padroni di casa sulla Juve. In diretta, Del Piero ha mostrato il regalo ricevuto dalla società di casa per il suo ritorno in Spagna.

Del Piero riceve un regalo speciale dopo Real-Juve, è la maglia di Mbappé

Un brillante Del Piero, oltre a raccogliere le opinioni dei protagonisti della partita come l’autore del gol Bellingham e mister Xabi Alonso, ha voluto mostrare il pensiero che il Real ha deciso di riservargli. Ai suoi compagni di viaggio presenti in studio, Carragher, Micah Richards e Thierry Henry ma anche Grella, l’ex capitano e numero 10 della Juventus ha fatto vedere la maglietta della squadra di casa ricevuta dopo il match: una casacca di Kylian Mbappé, con tanto di dedica e autografo.

La maglia di Kylian con dedica e l'emozione dell'ex Juventus

Del Piero è solito portare “doni” agli altri componenti dello studio in occasione delle sue trasferte. Questa volta, però, è stato lui a ricevere un pensiero: una sorta di tributo da un club che lo ha sempre rispettato moltissimo. Grande soddisfazione da parte dell’ex Juventus: "Ho ricevuto un bel regalo. È un bel regalo da un giovanotto di qui. È una bella maglia, davvero un gran bel regalo". Evidente l’orgoglio e l’apprezzamento dell’ex leggenda bianconera, che è stato anche un po’ preso in giro dallo studio.

Le battute in studio, Del Piero risponde con prontezza

C’è stato infatti chi ha sottolineato come Mbappé non sia riuscito a segnare contro la Juventus prendendolo un po' in giro: "L’unico problema è che non sia riuscito a segnare contro Kelly, Rugani e Gatti". Ma Del Piero ha avuto la risposta pronta: "Non ha segnato, ma ha giocato bene. Quindi grazie a Kylian e al Real Madrid"

Scherzi a parte, tutti hanno riconosciuto poi il valore del regalo per Del Piero, che ha voluto chiudere con una promessa: "Nel prossimo viaggio troverò qualcosa per voi". Anche questa volta, dunque, per lui la trasferta a Madrid si è rivelata speciale anche se non ha indossato gli scarpini

Champions
