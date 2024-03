Del Piero mattatore sulla TV americana prima di Atletico-Inter: arriva in diretta ed è subito caos Pinturicchio è un inviato a bordocampo molto speciale per il network CBS. Il botta e risposta tra studio e stadio viene condotto da Micah Richards ed Henry, scherzano sul look dell’ex juventino. “Non è casuale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessandro Del Piero è al Wanda Metropolitano di Madrid. L'ex calciatore della Juve e della Nazionale è a bordo campo per il network americano CBS per seguire da vicino Atletico-Inter, ritorno degli ottavi. In studio, in occasione della trasmissione sportiva dedicata alla Champions, la conduttrice Kate Abdo sta per dargli la linea quando si accorge che quell'inviato molto speciale non è ancora microfonato. Henry, Jamie Carragher e Micah Richards osservano divertiti, è il preludio al breve show che vedrà come protagonista il campione del mondo.

L'ex dieci bianconero mette l'auricolare ed è pronto. Sorride, mormora qualcosa, si lascia andare a una saluto caloroso e rumoroso che viene ricambiato dagli interlocutori. Poi Micah prende la parola e si rivolge a Pinturicchio in lingua italiana. "Ciao, Alessandro… come stai? Tutto bene? Come vanno le cose?". Del Piero sta al gioco e di rimando replica: "Tutto a posto, grazie mille. E a te?".

Il momento di euforia viene interrotto dalla domanda/curiosità sulla stretta di mano fugace che c'era stata tra Del Piero e un calciatore dell'Inter: era Thuram che, passatogli alle spalle, l'ha chiamato e gli ha detto qualcosa. Un saluto rapido tra ‘vecchi' conoscenti. Sì, l'ex azzurro spiegherà ad Abdo: "Suo padre giocava con me nella Juve, ci conosciamo da tempo. Ed è sempre un piacere vederlo".

Non è finita. Al breve amarcord fa seguito la seconda parte del botta e risposta spettacolare tra studio e campo. Della partita non si parla mai se non nell'unico accenno fatto dallo stesso Del Piero: "Sono pronti, li vedo bene", dice prima di essere interrotto da Henry che sposta il focus della discussione su un altro binario che nulla ha a che fare con l'aspetto sportivo.

"Ale… niente è tutto casuale… il tuo look è perfetto, mi piace molto", aggiunge l'ex calciatore francese apprezzando l'eleganza e la sobrietà dell'abbigliamento scelto da Del Piero. Blu scuro è il colore preminente che richiama un po' il nero della maglia dell'Inter e poi c'è un tocco d'azzurro regalato dalla pochette che s'intravede dal taschino.

Pinturicchio incassa i complimenti e trasforma il collegamento in una sorta di sfilata su una passerella d'eccezione. Si allontana dal primo piano e fa qualche passo all'indietro perché lo si possa vedere a figura intera. Saltella e mostra anche le scarpe. Carragher, Henry e Richards ridono e scandiscono quel frangente con mugolii di approvazione. Abdo azzarda: "È la Milano Fashion Week". Manca il colpo di scena, eccolo: Del Piero fa un gesto a qualcuno fuori campo e si fa portare un paio di occhiali. Li mette al viso e si piazza con la faccia davanti alla telecamera. "Questo è tutto ragazzi… ci vediamo dopo".