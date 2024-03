Atletico Madrid-Inter in diretta LIVE: le formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League mette in palio il pass per i quarti di finale. Calcio d'inizio alle 21:00 al Wanda Metrpolitano, diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. La squadra di Simone Inzaghi proverà a difendere l'1-0 dell'andata. Le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia Calhanoglu, in avanti Thuram e Lautaro.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

0

12 min fa 20:10 Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiale: Dumfries e De Vrij in difesa Le formazioni ufficiali: Inzaghi di affida a De Vrij e Dumfries preferiti ad Acerbi e Darmian, tornano dal 1’ Pavard, Bastoni e Lautaro. Simeone schiera Griezmann dall'inizio. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. A cura di Fabrizio Rinelli 22 min fa 20:00 Atletico Madrid-Inter in diretta esclusiva su Prime Video Il ritorno degli ottavi di Champions, Atletico Madrid-Inter, sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video. La partita sarà trasmessa in diretta tv (solo se abbonati) utilizzando una smart tv, collegandosi con le proprie credenziali alla app della piattaforma. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nello studio a bordo campo al Wanda Metropolitano, accanto a Giulia Mizzoni, saranno presenti Diego Milito, Julio Cesar e Clarence Seedorf. Non è prevista la diretta in chiaro della sfida. A cura di Fabrizio Rinelli 52 min fa 19:30 Cosa serve all'Inter per qualificarsi ai quarti Simone Inzaghi ha una doppia possibilità per poter proseguire il proprio cammino con l'Inter in Champions. L'1-0 dell'andata obbliga l'Atletico di Simeone non solo a fare la partita ma a trovare in qualsiasi modo l'unico risultato utile, la vittoria. Possibilmente con più di un gol di scarto perché altrimenti vorrebbe dire prolungare il confronto ai supplementari o addirittura ai rigori. I nerazzurri andranno ai quarti se vince o pareggia contro l'Atletico Madrid. Una sconfitta per un gol di scarto porterebbe la partita ai supplementari o ai calci di rigore. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 19:01 Le probabili formazioni di Simeone e Inzaghi Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter. Le possibili scelte di Simeone e Simone Inzaghi in vista della sfida di ritorno: ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 19:00 Dove vedere Atletico Madrid-Inter di Champions League in TV e streaming Il ritorno degli ottavi di Champions, Atletico Madrid-Inter, sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video. Lo si potrà vedere in diretta tv (solo se abbonati) utilizzando una smart tv, collegandosi con le proprie credenziali alla app della piattaforma. In streaming tramite app su dispositivi mobili o collegamento al sito. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nello studio a bordo campo accanto a Giulia Mizzoni, saranno ci saranno Diego Milito, Julio Cesar e Clarence Seedorf. A cura di Fabrizio Rinelli