Del Piero durissimo: “Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juve”

Alessandro Del Piero analizza il tracollo della Juve in casa del Galatasaray e punta il dito su fragilità mentale e calo fisico. Per l’ex capitano senza continuità e personalità la squadra bianconera rischia di pagare ogni errore: “Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana”.
A cura di Vito Lamorte
Dopo il pesante tracollo contro il Galatasaray a Istanbul, Alessandro Del Piero ha commentato la prova della Juventus negli studi di Sky Sport, analizzando con attenzione le cause del 5-2 subito dalla squadra di Luciano Spalletti. L’ex capitano bianconero ha invitato a guardare oltre il risultato, parlando di un problema più profondo legato all’equilibrio e alla tenuta complessiva della squadra.

Secondo Del Piero, le parole dell’allenatore nel post-partita rappresentano un punto di partenza importante, ma non sufficiente. "Tutti gli aspetti che ha toccato Spalletti, delineando che è andato male tutto. Questo significa che se la Juventus non gioca al massimo, rischia così", ha dichiarato, sottolineando come la squadra, quando abbassa il livello, diventi vulnerabile.

Per l’ex numero dieci, i bianconeri hanno pagato sia l’intensità dell’ambiente sia la qualità degli avversari, smarrendo personalità e compattezza. "Rischia di commettere degli errori banali che poi ti puniscono, e venire punito e rischia di non avere quella presenza in campo, quella personalità che poi alla fine ti travolge perché gli altri giocano a calcio", ha aggiunto, riconoscendo al Galatasaray il merito di aver imposto il proprio gioco nonostante alcune assenze pesanti.

Del Piero: "Se non giochi al massimo, ti travolgono”

Del Piero ha poi evidenziato anche un aspetto fisico e strutturale, facendo riferimento alle energie spese nel recente Derby d’Italia e alle difficoltà di sostenere ritmi elevati con impegni ravvicinati. "Quando giochi ogni tre giorni partite che devi far bene o devi essere al massimo, è lì che si vede la reale potenzialità di una squadra e dove tu ambisci", ha spiegato, mettendo in guardia sulla gestione del doppio e triplo fronte.

Infine, una riflessione amara ma concreta sul futuro immediato. "La Champions League può finire subito? Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juventus", ha concluso l'ex capitano della Vecchia Signora, lasciando intendere che, paradossalmente, un calendario meno fitto potrebbe aiutare la squadra a ritrovare solidità e continuità.

