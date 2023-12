De Zerbi umilia il Tottenham con la sua lezione di calcio: “Trasformo i problemi in opportunità” Il Brighton pazza via il Tottenham per 4-2, un risultato straordinario per De Zerbi che ha dovuto fare a meno di otto giocatori. La vittoria è un concentrato della sua filosofia calcistica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Roberto De Zerbi in Premier League nessuna impresa è impossibile, neanche quando tutte le condizioni sembrano avverse. Il suo Brighton sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa degli infortuni ma la vittoria per 4-2 contro il Tottenham si trasforma in uno dei momenti più belli dell'anno che sta per finire, uno dei più rilevanti per l'allenatore italiano.

Al 75′ i suoi Seagulls erano già sul 4-0 contro i londinesi, una delle squadre pronte a lottare per la Champions League e che nella prima parte del campionato ha espresso il miglior calcio di tutti grazie all'arrivo in panchina di Postecoglu. Il risultato è pesante per come è arrivato, travolgente e inaspettato, ma soprattutto per le condizioni in cui De Zerbi ha dovuto lavorare nell'ultimo periodo. Non è stato facile, tra la novità dell'Europa League – prima assoluta per la squadra inglese – e un calendario sempre più fitto di impegni che pesa sulle spalle dei giocatori.

Come tante squadre, anche il Brighton è alle prese da diverse settimane con una grande emergenza che riguarda gli infortunati che ha tolto all'allenatore otto risorse fondamentali. Una situazione alla quale chiunque si sarebbe appigliato, ma non De Zerbi. Dopo la vittoria spettacolare contro il Tottenham, un concentrato della sua filosofia calcistica, ha dato una lezione di calcio a tutta la Premier League spiegando come è riuscito a trovare un risultato netto, incredibile e fondamentale per la classifica.

Leggi anche Imbarazzo tra Spalletti e De Laurentiis al Gran galà del calcio: dialogo rubato e un gesto sul palco

La ricetta per De Zerbi è semplicissima e l'ha svelata in conferenza stampa: "La cosa più importante è stata la mentalità della squadra. Quando ci sono molti infortuni, devi lavorare meglio e più duramente. Devo pensare a modi diversi di stare in campo in campo e trovare l'equilibrio senza e con la palla, cosa che mi piace fare come allenatore. Non posso cambiare il mio DNA ma senza otto giocatori bisogna trovare soluzioni diverse per mantenere il più possibile il nostro stile e la nostra idea. Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità".

E le soluzioni diverse questa volta lo hanno premiato alla grande: dopo tre partite in cui non è riuscito a trovare la vittoria, il Brighton ha finalmente lasciato il segno nella serata più importante, portandosi a casa un'altro trionfo contro un a big di Premier League.