De Zerbi sfiora la rissa in allenamento a Marsiglia: “Va sotto la doccia!”, devono trattenerlo

Il Marsiglia ha mostrato in un video qual è la reazione di Roberto De Zerbi quando si accorge che in allenamento c'è un calciatore indolente. E se il giocatore in questione può dare di più e tradisce le attese, allora la delusione provata dal tecnico è benzina sul fuoco: con Ismael Kone, poi ceduto nella sessione invernale di mercato, sfiorò addirittura la rissa. "Vattene sotto la doccia! – gli urlò -. E chiama pure il tuo agente, digli di venire qui!". Poco c'è mancato che arrivassero alle mani. Non accadde solo perché vennero separati e lo stesso allenatore venne trattenuto dai collaboratori.

La furia di De Zerbi verso il calciatore che non segue le sue direttive

L'episodio risale alla stagione scorsa, fa parte di quella serie di eventi che capitano al di là delle mura dello spogliatoio e che, raramente, filtrano all'esterno. Nel caso in questione è stato lo stesso club francese a mostrare con chiarezza quelle immagini così da lanciare un messaggio molto efficace e diretto: chi vuole indossare questa maglia deve dare tutto e anche di più, essere capace di adattarsi a un tipo di mentalità che ambisce a essere vincente. Dietro il secondo posto nello scorso campionato e il ritorno in Champions c'è anche questa pretesa peculiare da parte della società e dello staff tecnico. Chi non regge la pressione, è fuori. E De Zerbi stesso non usa giri di parole per comunicarlo al diretto interessato.

Kone pecca nel palleggio, il tecnico urla: "Basta, vai a farti la doccia!"

Cosa è successo in campo è spiegato bene dalla sequenza delle immagini. L'alterco inizia quando l'allenatore sbotta perché esasperato dalla gestione del palleggio. "Oh mio dio! Quando dico di ridurre i tocchi, riducete i tocchi!". Poi si rivolge verso Kone e gli fa una durissima ramanzina. "Così non si può giocare, Isma… vai a farti una doccia! Vattene sotto la doccia! Qui siamo al Marsiglia!".

La rissa sfiorata, devono separarli: "Fa venire qui il tuo agente!"

Kone si allontana, sullo sfondo si nota ancora De Zerbi che rimprovera il centrocampista: "Chiama il tuo agente, chiama il tuo agente. Che venga qui!". Colpito da quelle parole, il calciatore reagisce e si volta verso l'allenatore dirigendosi verso di lui. Membri dello staff tecnico compagni di squadra si frappongono fra di loro evitando così che la lite possa degenerare.

Cosa c'è dietro quello sfogo così plateale? "È uno dei giocatori con il maggior potenziale dell'Olympique Marsiglia – è la versione ripresa dal documentario del club -, ma non si è sempre comportato bene. E ha avuto un rendimento troppo altalenante". Com'è andata a finire? Acquistato nell'estate del 2024 dal Watford per circa 15 milioni, è finito in prestito al Rennes e poi al Sassuolo. E oggi è di nuovo in Francia.