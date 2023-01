De Zerbi senza la sua stella dà un’altra lezione a Klopp: Liverpool sbattuto fuori dalla FA Cup Il Brighton di Roberto De Zerbi continua a stupire l’Inghilterra: un gol di Mitoma nel recupero gli consente di eliminare il Liverpool di Jurgen Klopp dalla FA Cup nonostante sia stato costretto a mettere fuori rosa il fuoriclasse Moises Caicedo.

A cura di Michele Mazzeo

Il tecnico italiano Roberto De Zerbi continua a stupire l'Inghilterra. Dopo averlo battuto in campionato, il suo Brighton sconfigge il Liverpool di Jurgen Klopp anche nei sedicesimi della FA Cup eliminandolo dalla competizione. La formazione dell'ex allenatore del Sassuolo si è difatti imposta per 2-1 in rimonta con le reti di Dunk e Mitoma che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei Reds siglato da Elliott. Grazie al gol del giapponese arrivato in pieno recupero dunque i Seagulls accedono agli ottavi di finale mettendo a segno un'altra prestigiosa vittoria e lo hanno fatto senza quello che è fin qui stato l'uomo in più della squadra.

Contro il Liverpool infatti De Zerbi ha dovuto fare a meno di quel Moises Caicedo che è stato messo fuori rosa, almeno per questo match, per aver supplicato pubblicamente il Brighton di lasciarlo partire in questa sessione di mercato nella quale è corteggiato da due top team della Premier League come Arsenal e Chelsea. L'allenatore italiano, nonostante si è detto speranzoso del fatto che il 21enne ecuadoriano possa rimane almeno fino al termine della stagione, dopo il post pubblicato su Instagram dal calciatore non ha potuto far altro che metterlo momentaneamente fuori rosa in attesa che la società decida il suo futuro.

L'assenza del talentuoso centrocampista classe 2001 non ha però fatto perdere al Brighton quella precisa identità instillata da Roberto De Zerbi al suo arrivo. E così il bresciano può continuare dunque a stupire l'Inghilterra e confermarsi una bestia nera per Jurgen Klopp e il suo Liverpool che a gennaio si ritrova già fuori dalla lotta per il titolo in campionato ed anche fuori dalla Carabao Cup e dalla FA Cup.