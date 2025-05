De Zerbi rivela chi tiferà per la finale di Champions League tra Inter e PSG: spiazza tutti

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

R0berto De Zerbi lascia ancora una volta tutti spiazzati con le sue risposte. Il suo Marsiglia ha archiviato la qualificazione ala prossima Champions League e nell'ultima partita di campionato contro il Rennes proverà a blindare anche il secondo posto in classifica. Ma anche in Francia l'attenzione di tutti è sulla finalissima tra Inter e PSG, un'occasione anche per il calcio francese di salire sul tetto d'Europa. L'entusiasmo è alle stelle, un po' meno quello dell'allenatore che non è particolarmente coinvolto.

Durante la conferenza stampa prima dell'ultima partita di campionato un giornalista ha chiesto all'italiano se avesse preferenze per la vittoria della Champions League. Una domanda di rito che però poteva essere spinosa per lui a causa del suo passato: ha giocato per tre anni nelle giovanili del Milan e ora allena il Marsiglia che sente la rivalità con il PSG. Per questo la sua risposta è stata inaspettata.

De Zerbi sorprende tutti con la risposta sulla Champions

L'allenatore sa bene che la sua risposta potrebbe creare caos prima dell'ultima partita di campionato, con l'obiettivo Champions già raggiunto e la sola ambizione di restare al secondo posto alle spalle del PSG. I parigini saranno impegnati nella finale della Champions League, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati ma non così tanto per De Zerbi che non sembra molto interessato dalla partita.

In conferenza stampa un giornalista ha toccato proprio quel tasto con la sua domanda: "Lei allena l'OM e sappiamo del suo passato al Milan. Chi tiferà nella finale di Champions". Senza neanche pensarci e nel modo più schietto possibile l'italiano ha dato la sua risposta: "Guarderò un film su Netflix". Tutta la sala stampa è scoppiata in una grande risata e quasi nessuno ha creduto alle sue parole che lo hanno aiutato nell'intento di restare vago.