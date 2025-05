De Zerbi ha deciso il suo futuro e si toglie dal mercato: non tornerà in Italia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Roberto De Zerbi ha deciso il suo futuro e si toglie dal mercato allenatori che impazza da qualche settimana. Il nome del tecnico bresciano è stato accostato a diverse panchine della Serie A in questi mesi ma non tornerà in Italia: l'Olympique Marsiglia ha confermato che RDZ rimarrà al Vélodrome anche nella prossima stagione.

L'ex allenatore di Sassuolo, Benevento, Foggia e Brighton al suo primo anno in Ligue 1 ha riportato l'OM in Champions League, conquistando il secondo posto alle spalle del PSG. C'è unità di intenti e volontà di andare avanti insieme per dare continuità al progetto: queste le linee guida con cui il club francese ha ufficializzato l'accordo.

Il comunicato ufficiale del Marsiglia

Questa la nota ufficiale dell'Olympique Marsiglia.

Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi pienamente impegnati in un progetto consolidato. Questa settimana, il proprietario Frank McCourt e il presidente del Consiglio di Sorveglianza Jeff Ingram hanno accolto negli Stati Uniti il presidente Pablo Longoria, il direttore sportivo Medhi Benatia, l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo consigliere Giovanni Rossi per una riunione di lavoro volta a concludere la stagione 2024-2025, contraddistinta dal raggiungimento dell’obiettivo principale: la qualificazione alla Champions League. I due giorni di discussioni hanno consolidato e riaffermato l’unità del team dirigenziale attorno a una visione condivisa, essenziale per la sostenibilità a lungo termine del progetto avviato nell’estate del 2024. In un contesto di altissimo livello, caratterizzato da una forte concorrenza e da una pressione costante, è stato importante analizzare con lucidità sia i successi che le difficoltà della stagione, al fine di continuare a migliorare e mantenere un livello di ambizione all’altezza degli obiettivi del club. Ora è tempo di prepararsi alla stagione 2025-2026, con il pieno impegno e l’allineamento di tutti i dirigenti del club, determinati ad affrontare le entusiasmanti sfide che li attendono, a cominciare da quella di stabilire la presenza del club in Champions League in modo permanente, stagione dopo stagione. Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi desiderano rivolgere i loro più sentiti ringraziamenti a tutti i tifosi, partner, clienti, dipendenti e a tutti coloro che, con il loro impegno e il loro sostegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. La qualificazione alla Champions League è il frutto di un vero sforzo collettivo.

De Zerbi resta all'OM: si lavora per il futuro

Dopo la partita decisiva del 17 maggio, una vittoria al cardiopalma contro il Rennes, De Zerbi – che aveva firmato un contratto triennale all’inizio della stagione – aveva espresso il desiderio di restare, evidenziando però la necessità di un confronto sul percorso fatto: “La volontà di restare c’è, al 100%. Però è stata una stagione molto dura per tutti. Mi piace il caos, le controversie, tutta quell’atmosfera. Ma serve discutere su come è andata la stagione. Probabilmente ci sono cose che al club non sono piaciute e alcuni aspetti che non mi hanno soddisfatto”, aveva detto con franchezza l'allenatore italiano.

Due giorni dopo, il presidente Pablo Longoria aveva rilanciato, manifestando la volontà di “continuare con Roberto de Zerbi”, confermando che si trattava di “un desiderio condiviso da tutte le parti”. Il futuro dell'OM rispetto agli anni scorsi sembra molto più definito e si percepisce che c'è gran voglia di fare bene.