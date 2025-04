De Zerbi furioso: “Per una settimana: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Avete rotto le p…”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha battuto per 4-1 il Brest e il secondo posto della Ligue 1 è solido ma c'è sempre grande tensione nell'ambiente dell'OM. Al termine della match vinto al Velodrome c'è stato un sfogo molto duro da parte dell'allenatore bresciano nei confronti dei giornalisti francesi: "Per tutta la settimana mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Mi avete rotto le p**le. Ho sempre fatto le cose non catalogate, non potete mettermi dentro degli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti".

Parole molto dure, che fanno capire che tipo di elettricità si respiri intorno a Les Olympiens. Sulla stampa francese sta andando avanti da diversi giorni una crociata nei confronti di De Zerbi per la scelta di portare la squadra in ritiro in una località vicino Roma prima della gara di Ligue 1.

De Zerbi esplode: "Italiano, spaghetti….mi avete rotto le p**le"

Dopo le settimane di caos tra ammutinamenti sfiorati e attriti all'interno dello spogliatoio, l'OM si è ricompattato e ha ripreso la marcia verso l'obiettivo stabilito all'inizio della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.

Inizialmente si pensava che De Zerbi, insieme alla società, avesser deciso che un periodo lontano dalla città e dalle tensioni dell'ambiente marsigliese avrebbero aiutato la squadra ma RDZ, annunciando in tv che il Marsiglia anche questa settimana si allenerà in Italia, ha spiegato il motivo: "Siamo andati lì perché non abbiamo trovato una struttura a Cannes, St. Tropez, Montpellier o qua vicino. Negli ultimi 10 anni, l’OM solo 3 volte ha fatto la Champions. Proprio perché ci teniamo abbiamo cercato, senza dare punizioni a nessuno, di stare concentrati e pensare solo al Brest. Da martedì ci torniamo per pensare solo al Lille".

Marsiglia in corsa per la Champions League: secondo a +2 sul Lille

L'Olympique Marsiglia si giocherà la qualificazione in Champions League nelle ultime tre partite e il prossimo incontro potrebbe essere quasi decisivo, visto che l'OM se la vedrà con il Lille terzo e a -2 da Greenwood & co. Le ultime due saranno con il Le Havre, in trasferta, e il Rennes, in casa.