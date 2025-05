video suggerito

De Zerbi festeggia con gli ultras del Marsiglia fino all'alba: va in strada con un fumogeno in mano Alle 4 del mattino alcuni tifosi del Marsiglia hanno beccato De Zerbi nei festeggiamenti per la qualificazione in Champions: camminava tra di loro brandendo un fumogeno.

A cura di Ada Cotugno

La stagione del Marsiglia non è stata facile ma Roberto De Zerbi è riuscito ad assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato nonostante il suo sia stato un percorso a ostacoli, non sempre facile da affrontare. La ricompensa è l'entusiasmo di tutta la piazza che lo ha accolto benissimo fin dal primo giorno: il vento di rivoluzione che ha portato è stato una boccata d'ossigeno per i francesi e la Champions riconquistata è soltanto il primo traguardo raggiunto. L'allenatore non ha resistito e in piena notte è rimasto a festeggiare assieme ai tifosi brandendo un fumogeno.

La sua immagine, scattata da un ragazzo presente alla festa in città, ha fatto immediatamente il giro del web. Erano le 4 del mattino ma De Zerbi ha preferito restare in piazza per prendere parte alla sfilata come se fosse un marsigliese qualunque: è stato riconosciuto a stento al buio, illuminato solo da una torcia rossa che evidenziava il suo sorriso di grande soddisfazione per il secondo posto in campionato.

De Zerbi festeggia con i tifosi del Marsiglia fino all'alba

La gioia per aver conquistato un posto nella prossima Champions League era alle stelle e l'italiano non aveva alcuna voglia di dormire. Per questo sabato sera, di ritorno dalla trasferta di Le Havre, a Marsiglia è scoppiata la festa che ha coinvolto tutta la squadra e anche lo stesso De Zerbi che non si è tirato indietro: i tifosi presenti in strada lo hanno fotografato mentre partecipava alla parata improvvisata con in mano un fumogeno rosso, come se fosse un ultras qualunque con un grandissimo sorriso sul volto. Tutti sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto della sua presenza, anche perché erano ormai le 4 del mattino. Invece l'allenatore è rimasto fino alla fine della festa che si è protratta fino a lunedì sera e che avrà il suo culmine sabato, quando il Marsiglia ospiterà in casa il Rennes per l'ultima partita di campionato.