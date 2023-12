De Zerbi allibito dopo la vittoria del Brighton: non può credere al risultato di Arsenal-West Ham Roberto De Zerbi incredulo nella conferenza stampa successiva alla vittoria del suo Brighton contro il Tottenham. Reazione inaspettata di fronte al risultato di Arsenal-West Ham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Roberto De Zerbi ha ritrovato la vittoria in Premier League dopo tre partite. Il suo Brighton ha sfoderato una grande prestazione contro il Tottenham battuto con il risultato di 4-2. Una serata di grazia per la formazione del manager italiano che nel post-partita però è rimasto un po' interdetto in occasione della classica conferenza stampa. Il motivo? Il risultato dell'Arsenal contro il West Ham.

Serata di gol ed emozioni in Premier nell'ultimo turno di campionato del 2023. Il Brighton nel match di cartello contro gli Spurs si era portato addirittura sul 4-0 prima di allentare un po' la presa e incassare due gol che non hanno influito sul risultato finale. Nell'altro match della serata, l'atteso derby di Londra, l'Arsenal è caduto in casa contro il West Ham perdendo così la chance di riprendersi il primato in classifica. 0-2 a sorpresa all'Emirates, con gli Hammers che si sono presi la rivincita nei confronti del grande ex Declan Rice.

Durante l'intervento con i cronisti al termine di Brighton-Tottenham, De Zerbi è stato informato di quanto accaduto nell'altro match. Quando l'addetto stampa dei "gabbiani" ha comunicato al manager italiano il risultato, quest'ultimo è apparso letteralmente incredulo. Reazione particolare da parte dell'ex centrocampista che ha ripetuto a se stesso l'esito del confronto tra Arsenal e West Ham, a sottolineare lo stupore per quanto accaduto con un'espressione che era tutta un programma.

Si è quasi estraniato per un attimo dal contesto De Zerbi, che poi è tornato sulla conferenza scusandosi per la distrazione. Il motivo di questo atteggiamento? La vittoria di quella che al momento è una diretta concorrente, sul campo della capolista. Il West Hai infatti grazie a questi 3 punti per certi versi inaspettati, è salito al sesto posto, mantenendo un vantaggio di altrettante lunghezze sul Brighton. E nella prossima partita le due squadre si affronteranno, in quello che sarà il primo match del nuovo anno. Entrambe le formazioni arrivano al confronto diretto con il morale alle stelle dopo le vittorie prestigiose di fine 2023.