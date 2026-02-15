De Rossi sull’episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato tutti: “Per fortuna è accaduto tra Juve e Inter”

Daniele De Rossi ha commentato in modo decisamente originale quanto successo a San Siro, con l’errore di La Penna, l’espulsione ingiusta di Kalulu e la simulazione non punita di Bastoni: “In tutto ciò c’è però una nota positiva: meno male che è accaduto in Inter-Juve, così l’hanno potuto vedere in tutto il mondo”

Daniele De Rossi torna con un pareggio che smuove la classifica del suo Genoa impattando a reti inviolate con la Cremonese, dopo un match intenso e un finale pirotecnico grazie alla clamorosa traversa colpita da Bonazzoli che ha fatto tremare il popolo del Grifone. Ma anche a Marassi l'argomento del giorno nel post gara è stato ovviamente un altro, quanto è accaduto a San Siro in Inter-Juve, con l'errore di La Penna, l'espulsione di Kalulu e la simulazione di Bastoni che hanno tanto indignato tutti. De Rossi, tra i primi ad esporsi come allenatore su un VAR più che controverso, rientra sull'argomento con una visione decisamente personale: "In tutto ciò c'è però una nota positiva, meno male che è successo in Juve-Inter. Almeno lo ha visto tutto il mondo".

De Rossi interviene sull'episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato il mondo del calcio

Una teoria singolare ma chiara e lineare, con Daniele De Rossi che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno di fronte a quanto accaduto a San Siro sabato sera nel corso del Derby d'Italia quando la decisione dell'arbitro La Penna ha indignato il mondo del calcio, sbagliando ad ammonire – ed espellere – Kalulu di fronte ad una simulazione di Bastoni – che era già ammonito – cambiando a fine primo tempo irreversibilmente l'andamento del match. Con il VAR rimasto a guardare, impossibilitato ad intervenire per correggere il direttore di gara per un protocollo distorto che verrà cambiato perché ciò che è accaduto non capiti mai più.

De Rossi e la visione positiva dell'episodio di Inter-Juve: "Così finalmente l'hanno visto in tutto il mondo"

Sul fronte dei commenti non poteva tacere Daniele De Rossi che solo qualche settimana fa si era esposto in prima fila e in prima persona sull'argomento arbitri, sfidando i propri colleghi a uscire allo scoperto: "Non si capisce più nulla, che cosa sia fallo o no e su episodi dubbi tutti si lamento a proprio vantaggio". Parole che risuonano a monito di fronte a Juve-Inter con il tecnico del Genoa che però prova a leggerlo in modo diverso, positivo: "Posso solo dire una cosa a quanto visto e che c'è un aspetto positivo in tutto ciò" ha spiegato De Rossi ai microfoni di RadioRai. "Meno male che è accaduto in Inter-Juventus. Almeno in questo modo l'hanno visto in tutto il mondo…"