De Rossi annuncia Hermoso alla Roma in diretta ma sbaglia: "Mi dicono che non potevo dirlo" Daniele De Rossi racconta la partita della Roma pareggiata 0-0 in casa della Juventus e mentre si sofferma a parlare dei dettagli tecnici e tattici della sfida commette una leggerezza. Annuncia in diretta tv l'arrivo di Hermoso ma non doveva dirlo: "Ho sbagliato".

A cura di Fabrizio Rinelli

Daniele De Rossi racconta la partita della Roma pareggiata 0-0 in casa della Juventus e mentre si sofferma a parlare dei dettagli tecnici e tattici della sfida commette una leggerezza. Parlando ai microfoni di DAZN della sosta imminente che vedrà tantissimi giocatori della Roma raggiungere i ritiri delle proprie Nazionali, il tecnico giallorosso ha sottolineato cosa farà il resto della squadra a Trigoria. A questo punto parla dei calciatori che resteranno e di uno in particolare che invece è stato appena acquistato dalla Roma e che dovrà mettersi in forma: Hermoso.

L'arrivo del difensore era nell'aria ma il tecnico annuncia in diretta tv il suo arrivo: "La pausa la faremo con i ragazzi che rimarranno e con lo staff per trovare nuove soluzioni e lavoreremo anche con qualche altro giocatore – spiega De Rossi -. È arrivato uno che non si allenava da tempo e dovremmo rimetterlo in condizione…". A questo punto Diletta Leotta lo interrompe e gli chiede chi sia: "È Hermoso…ma non si poteva dire mi dicono…ma sta arrivando Hermoso". Imbarazzo per il tecnico che guarda alla sua sinistra l'addetto stampa giallorosso.

La carica di De Rossi durante Juve-Roma.

L'imbarazzo di De Rossi in diretta dopo aver annunciato Hermoso

De Rossi allora prova a smorzare l'imbarazzo che si era creato con una battuta: "Quando eravamo quotati in borsa era gravissimo dire sta cosa – e ride ma ancora una volta commette l'ennesima gaffe -. Ah è ancora grave…ho sbagliato". A questo punto poi è tempo di parlare della partita e di cosa sia piaciuto o meno al tecnico giallorosso contro la Juventus: "Non è stata una partita bellissima ma avevamo di fronte un avversario forte con giocatori incredibili e i ragazzi sono stati bravi" ha spiegato l'allenatore prima di soffermarsi sulla partita di Dobvyk.

"Sono soddisfatto della sua prestazione, ha lavorato tanto, Thiago gli ha lasciato Bremer e Gatti che lo marcavano e non è piacevole per nessuno – ha detto De Rossi -. Penso che negli ultimi 20 metri più che lui dovevamo essere bravi a girarla e potevamo metterli in difficoltà ma Dovbyk farà gol e sembrerà ancora più forte quando la squadra muoverà la palla più velocemente". In chiusura De Rossi si dice comunque soddisfatto della partita nonostante non ci sia stato grande spettacolo: "Non la sfida più bella del campionato ma solida".