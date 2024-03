De Laurentiis ha scelto un’altra TV per parlare: “Voi siete seri, vengo volentieri” Il presidente del Napoli aveva interrotto un’intervista di Politano e aveva spinto un cameraman. De Laurentiis prima del match con il Barcellona ha rilasciato un’intervista e ha rifilato una stoccata a Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima di Barcellona-Napoli degli ottavi di ritorno di Champions League, il presidente dei partenopei ha rilasciato un'intervista a Mediaset. De Laurentiis ha toccato diversi argomenti, ha rifilato una stoccata a Sarri, ha parlato del rinnovo di Kvaratskhelia e non ha risparmiato una frecciate a Sky, dopo il brutto episodio di lunedì, quando il patron dei campioni d'Italia aveva spinto un cameraman.

Durante la lunga intervista a Mediaset Infinity Aurelio De Laurentiis non ha risparmiato una frecciata a Sky, nonostante le scuse fatte al cameraman, che aveva spinto lunedì sera durante un'intervista di Politano. Il produttore cinematografico chiudendo l'intervista ha detto: "Complimenti per la trasmissione, siete una società seria e vengo sempre volentieri da voi".

Poi ha risposto a una domanda sul futuro di Kvaratskhelia: "L’agente di Kvaratskhelia ha detto che andrà via solo per un’offerta irrinunciabile? L’offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. È sempre bello che qui fanno tutti i conti senza l’oste. Kvara ha un contratto ancora per tanti anni con noi, io vorrei estendergli il contratto per ulteriori anni e sono pronto a fare la mia parte".

De Laurentiis ha spiegato anche per ha ingaggiato Francesco Calzona: "Lo conosco da tantissimi anni: è una persona affidabilissima e per questo mi sono affidato a lui in quest'anno un po' complicato. Quando si vince, è sempre difficile ripetersi. Ce la metteremo tutta e speriamo di farcela, ma la vita va avanti e cercheremo di fare sempre meglio. Non dimentichiamoci che questo è uno sport, speriamo di appassionare i tifosi".

ADL ha poi commentato anche la decisione di Maurizio Sarri, che si è dimesso da allenatore della Lazio: "La sua decisione mi ha molto stupito, perché quando non si è più agli albori della carriera da allenatore ci si deve assumere le proprie responsabilità e portarle a termine fino alla fine. Non conosco i motivi interni di questa decisione, ma sia lui sia Lotito dovevano trovare insieme una soluzione. Non si lascia una squadra a pochi mesi dalla fine del campionato, non si fa. Lotito non è irruente, semmai un esagitato che vuole fare di tutto e di più. Facile dare le dimissioni, se lo fai sei un perdente".