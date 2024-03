De Laurentiis irrompe in campo e porta via Politano durante l’intervista: “Con voi non può parlare” L’intervista di Politano a Sky è stata bruscamente interrotta dall’ingresso in campo di Aurelio De Laurentiis che ha trascinato via il giocatore del Napoli mentre rispondeva alle domande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Aurelio De Laurentiis irrompe ancora davanti alla telecamere, questa volta trascinando via di forza Matteo Politano dal campo: tutto è accaduto alla vigilia di Barcellona-Napoli, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mentre il giocatore era ai microfoni di SkySport per rispondere ad alcune domande provenienti dallo studio.

Una scena diventata consuetudine alla vigilia delle partite, ma che questa volta ci ha regalato un epilogo completamente inatteso. Politano era in piedi accanto a Ugolini, l'inviato in Spagna di Sky, e stava parlando con i giornalisti in studio mentre al suo fianco si è catapultato il presidente del Napoli visibilmente arrabbiato che ha cominciato a dire qualcosa alle telecamere.

Tutti sono rimasti spiazzati quando il giornalista ha esclamato "Come con noi non può parlare?", sorpreso per tutto ciò che stava accadendo. Una domanda che ha poi aperto uno scenario inconsueto: De Laurentiis si è avvicinato al giocatore, che intanto si era tolto l'auricolare per terminare l'intervista, e lo ha trascinato con sé prendendolo per il braccio e allontanandolo dalla telecamera.

"Non può parlare", ha continuato a ripetere il numero uno partenopeo mentre litigava a grandi gesti con il giornalista che stava conducendo l'intervista, con alle spalle il suo giocatore dall'espressione incredula. In studio l'audio non è stato trasmesso, ma l'espressione di De Laurentiis non lascia spazio a dubbi: dopo l'attacco a DAZN il presidente ha sollevato la polemica anche con Sky, proprio alla vigilia di una partita delicatissima per la sua squadra.

Prima che venisse portato via Politano stava parlando della sua condizione fisica e soprattutto dell'anno difficile che il Napoli sta attraversando: "È stato un anno difficile a livello mentale, abbiamo attraversato periodi bassi e periodi alti, ma ora è il momento di dare continuità perché ultimamente stiamo facendo bene. La gara di domani è fondamentale, dovremo dare il 110%". Dopo queste parole il suo presidente ha fatto irruzione in campo, interrompendo la trasmissione.