video suggerito

De Laurentiis celebra un matrimonio in Brianza, allo sposo dice: “Non è che nascondi la tua juventinità?” Il presidente del Napoli ha officiato la cerimonia in cui a pronunciare il fatidico sì sono stati Andrea D’Agostino (manager di Coca Cola, brand diventato sponsor della società partenopea) e Roberta Congiu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non hai nulla di cui vergognarti o che vuoi confessare?". Aurelio De Laurentiis ha un sorriso sornione mentre parla alla coppia di amici nel giorno del loro fatidico sì. Il presidente del Napoli ha "celebrato" in Brianza le nozze di Andrea D'Agostino (manager di Coca Cola, brand diventato sponsor della società partenopea) e Roberta Congiu. Lo ha fatto con molto garbo, eleganza (non solo per l'outfit) e una punta d'ironia quando ha fatto riferimento alla presunta juventinità dello sposo. Dai video circolati in Rete e diffusi dagli ospiti della cerimonia si può captare quali sono state le parole del massimo dirigente azzurro, che si gode una squadra capolista durante questa sosta di campionato per gli impegni delle nazionali.

Cosa ha detto il patron? "Lo sposo è nato nella città di Napoli che è fantastica", le parole del presidente che parte dalle origini di D'Agostino per portare il senso del suo discorso in un'altra direzione… verso la fede calcistica. "Forse questa è l'occasione giusta per confessarci qualcosa?", incalza bonariamente De Laurentiis, che prova a spezzare la tensione e l'emozione di quei momenti. "Non hai nulla di cui vergognarti che vuoi dire davanti a tutti noi?".

A cosa si riferisce? Nulla di scandaloso o di compromettente sul piano personale. Lo si capisce poco dopo quando il numero uno del club cita la soffiata che gli è stata fatta da una vocina e, secondo la quale, la Juventus sarebbe stata (o forse lo è ancora?) la squadra del cuore del manager. "Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all'età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, ci sono state persone che sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere". La battuta sulla ‘vecchia signora' per De Laurentiis è facile, facile come segnare un gol a porta vuota. E lui non si tira indietro. "Era forse l'Udinese? Nella si possono anche commettere gli errori… non è che mi nascondi una latente juventinità?".

Scherzi a parte, il presidente è stato molto compito durante la celebrazione del rito. Ha concesso un altro strappo al protocollo quando ha annunciato una gradita sorpresa agli sposi: "Ho ancora un regalo per voi" e ha mostrato loro un video-messaggio speciale d'auguri da parte di Carlo Verdone. Le sorprese non sono finite qui, il colpo di scena arriva al momento delle firme in calce ai documenti dopo aver pronunziato il sì di rito ed essersi scambiati le promesse matrimoniali. È in quel momento che ha fatto la sua comparsa l'ex calciatore dell'Inter, oggi all'Al-Nassr, Marcelo Brozovic. Che ci faceva lì? il testimone dello sposo di cui è amico.