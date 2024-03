De Laurentiis beccato furibondo al telefono dopo la scenata in diretta su Sky: “Mi hai rotto i c…” Ulteriori particolari emergono a margine della sfuriata del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con Sky. Dopo aver trascinato via in diretta Matteo Politano e aver colpito una telecamera, c’è stata una telefonata dai toni più che accesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Le immagini del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che trascina via in diretta TV su Sky il proprio giocatore Matteo Politano durante un'intervista pre Champions League, ha fatto il giro del mondo. E scatenato polemiche sul comportamento del numero uno del club partenopeo, evidentemente contrariato di quanto stava accadendo. Ma oltre la sfuriata in diretta e la rabbia che ha portato fino a colpire le telecamere dell'emittente satellitare, c'è stata una successiva telefonata carpita da altre immagini televisive in cui continua il durissimo sfogo con una frase ripetuta ben due volte.

Così, dopo la chiusura di qualche giorno fa con DAZN, sembra essere giunta anche la rottura con Sky, con un De Laurentiis furente che è rimasto poi a bordo campo continuando il proprio sfogo. Ad un certo punto lo si vede intento ad una telefonata poco lontano dal luogo dell'intervista appena interrotta e si sente precisamente una frase, ripetuta ben due volte in un labiale più che evidente: "Mi hai rotto i c****oni!", sbotta al cellulare. Non si sa con chi ce l'avesse, ma di certo ha voluto ribadire il proprio stato d'animo sulla vicenda senza mezzi termini.

De Laurentiis e l’intervista a Politano su Sky, cosa è successo

Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 11 marzo, durante una intervista condotta dall'emittente satellitare Sky a Matteo Politano in collegamento per raccontare la vigilia di Barcellona-Napoli. In diretta si è visto irrompere improvvisamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha trascinato via con la forza il proprio giocatore, impedendogli di rispondere alle domande rivolte dal giornalista Massimo Ugolini. Un interlocutore evidentemente non gradito al patron dei campioni d'Italia e che ha scatenato l'acceso diverbio, poi ripreso dalle altre telecamere presenti a bordo campo, tra cui quelle di ElChiringuito TV che hanno mostrato ulteriori particolari.

De Laurentiis e la sua ira verso Sky dopo aver allontanato via Politano dalla diretta

In primis, la sfuriata di De Laurentiis che è continuata ben oltre lo stacco in diretta da parte di Sky i cui conduttori sono rientrati in studio per provare a continuare a parlare del match di Champions tra Barcellona e Napoli, nell'imbarazzo generale. Intanto, fuori onda, De Laurentiis ha continuato la propria sfuriata che poi ha scatenato anche la dura reazione da parte dei vertici della Tv satellitare nelle parole del suo direttore, Federico Ferri.

Il massimo dirigente della testata satellitare ha così rivendicato la libertà di scelta nel proprio lavoro e ha sottolineato il reale problema di fondo: De Laurentiis avrebbe gradito un altro giornalista a porre le domande al suo giocatore. Sbottando in diretta fino alla spinta alla telecamera Sky e alla telefonata in cui ha ribadito in modo più che evidente il proprio punto di vista.