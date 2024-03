Perché De Laurentiis ha vietato a Sky l’intervista con Politano e si è scagliato contro una telecamera La vigilia di Barcellona-Napoli è stata accesa dalla nuova polemica di De Laurentiis che ha trascinato via Politano durante l’intervista a Sky: c’è una cosa che ha scatenato la sua rabbia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo la sfuriata contro DAZN, Aurelio De Laurentiis si ripete anche con Sky. Durante l'intervista condotta dall'emittente a Matteo Politano alla vigilia di Barcellona-Napoli il numero uno azzurro ha portato via con la forza il suo giocatore, impedendogli di rispondere alle domande rivolte dal giornalista Massimo Ugolini, uno dei punti cardine di tutta la questione.

La scena, ripresa dalle telecamere da più angolazioni, ha fatto immediatamente il giro del web suscitando l'ennesimo polverone di questa stagione, a pochi giorni dalla presa di posizione dell'imprenditore contro DAZN. "Abbiamo chiuso con DAZN! D'ora in poi parleremo solo con Sky e la Rai", aveva detto dopo la vittoria contro la Juventus in campionato, ma a quanto pare anche questa promessa è stata infranta.

Proprio le telecamere di Sky (e quelle del Chiringuito poi) hanno ripreso tutta la scena: De Laurentiis è arrivato in campo e, dopo averlo preso per il braccio, ha allontanato Politano dalle telecamere per poi spintonare il cameraman che lo stava riprendendo. "Con voi non può parlare" ha urlato a Ugolini che teneva il microfono, tra l'incredulità del conduttore e degli ospiti in studio a Milano che hanno assistito in diretta alla sfuriata.

Ma cosa è successo davvero? A chiarire la dinamica della situazione ci ha pensato qualche ora più tardi Federico Ferri, il direttore responsabile di Sky Sport, sul profilo personale di X. Le sue parole lasciano pochi spazi all'interpretazione: "Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione".

Chi fa le interviste a Sky Sport lo decide Sky Sport, una frase perentoria che suona come un monito per il patron azzurro, al quale evidentemente non è andata per niente bene la scelta presa dall'emittente, tanto da privarla di uno dei suoi tesserati come successo con DAZN.

Come si evince dal testo e anche dal video dal video, soprattutto ascoltando le parole di un infuriato De Laurentiis, avrebbe voluto che a condurre l'intervista ci fosse stato un altro giornalista, un profilo di suo gradimento. Per questo quando si è reso conto della situazione ha deciso di intervenire personalmente vietando al giocatore di continuare l'intervista cominciata soltanto qualche minuto prima.