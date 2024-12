De Gea mostruoso, ma la parata pazzesca su Vlahovic rivela una realtà nascosta: “Sono caduto male…”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

David De Gea è stato decisivo nel 2-2 della Fiorentina contro la Juventus, con i viola in grado di rimontare per due volte i bianconeri costretti all'ennesimo pareggio in campionato. Il portiere della viola è stato autore di una parata pazzesca su un tiro a colpo sicuro di Dusan Vlahovic, in semirovesciata a pochi metri dalla porta gigliata: un intervento prodigioso che ha lasciato stupefatto persino il serbo per la bellezza del gesto atletico. Poi, nel post gara l'ammissione dell'estremo viola: "Mi è andata bene… sono caduto male".

Vlahovic incredulo su De Gea, poteva essere un eurogol

Dusan Vlahovic non ci ha potuto credere quando il suo tiro è stato respinto da De Gea: l'attaccante della Juventus è stato perfetto nella girata al volo con un collo di sinistro che ha dato violenza e precisione ad un pallone che era indirizzato a infilarsi tra palo e portiere. Una classica conclusione a botta sicura, per ciò che poteva diventare il gol della serata e, forse, della vittoria della Juventus sulla Fiorentina. Invece, l'sito è stato differente, a tal punto che lo stesso Vlahovic è stato colto dalle telecamere mostrando tutto il suo disappunto, con una espressione di sorpresa e fastidio.

La parata pazzesca di De Gea, un muro sul tiro di Vlahovic

Dopotutto il gesto tecnico di De Gea è stato decisamente impressionante e che ne ha esaltato i riflessi. Vlahovic riesce a liberarsi dalla propria marcatura, prende il tempo al difensore e si avvita per sferrare il sinistro al volo ma l'estremo viola è un muro: restando fino all'ultimo secondo in piedi, allarga le mani per occupare più spazio possibile e la scelta è quella vincente. La palla scagliata da Vlahovic coccia sul guantone destro, finendo solamente in calcio d'angolo e facendo strozzare l'esultanza per un eurogol in gola.

La confessione di De Gea sulla parata contro Vlahovic: "Alla fine mi è andata bene"

Tutto perfetto ma anche con una classica dose di fortuna che ha permesso la prodezza. E che lo stesso De Gea a fine gara non ha voluto per nulla nascondere, rendendo merito a Vlahovic e alla dea bendata che ha voluto in quell'istante benedire il colore viola della Fiorentina: "Una parata pazzesca? Diciamo che in quel momento sono caduto… ma alla fine è andato tutto bene" ha rivelato ai microfoni di DAZN, "non era facile, abbiamo conquistato un punto importantissimo contro una buona Juve".