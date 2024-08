De Gea alla Fiorentina: perché non ha giocato a calcio per un anno e cosa ha fatto nel frattempo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

David De Gea nuovo portiere della Fiorentina dopo un anno di inattività. Il portiere spagnolo ha accettato la sfida proposta dalla viola e torna dunque in campo dopo aver chiuso il suo contratto a giugno 2023 al termine di 12 stagioni nel Manchester United. Un folto gruppo di tifosi ha atteso l'arrivo dell'estremo difensore nel capoluogo toscano per sostenere le visite mediche prima della firma e l'ufficialità. De Gea firmerà un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione con la Fiorentina.

Il nuovo portiere della squadra toscana ha subito mostrato enorme entusiasmo per la sua scelta: "Molto contento di essere qui, forza viola". Parole importanti per un progetto che evidentemente l'ha convinto a ripartire. Era questo infatti il motivo che aveva tenuto fermo De Gea per un anno. Dopo l'addio allo United il portiere spagnolo aveva ricevuto tantissime offerte da squadra spagnole ma anche arabe con offerte anche importanti. Ma De Gea ha sempre preferito aspettare per ricevere la chiamata per un progetto ambizioso che lo coinvolgesse totalmente.

Sotto tutti i punti di vista chiaramente la Fiorentina, sia come squadra che come contesto, rappresenta sicuramente una tappa importante per un portiere come lui mediamente giovane che a 33 anni vuole ancora vivere da protagonista la sua nuova esperienza. De Gea questa mattina è andato al Viola Park dove ha incontrato il direttore sportivo Pradè e il direttore generale Ferrari per poi dirigersi alla Clinica Fanfani per le consuete visite mediche. Un colpo sicuramente di grande esperienza per la Fiorentina che vuole alzare l'asticella in questa stagione.

De Gea allo stadio durante l'anno a vedere Manchester United-PSG valida per la Champions femminile.

Cosa ha fatto De Gea nel corso di un anno di inattività dal calcio

A Palladino è stato affidato il compito di rialzare un gruppo che è reduce da due finale di Conference League consecutive perse. L'arrivo di De Gea potrebbe ora aprire di conseguenza le porte all'addio di Terracciano che potrebbe venire chiaramente considerato come secondo nelle gerarchie iniziali. De Gea in questo periodo lontano dai campi da gioco ha trascorso il suo tempo tra la Spagna e Manchester insieme a sua moglie Edurne Garcia e la figlia Yanay nella sua proprietà da 3,5 milioni di sterline a Hale, nel Cheshire, che era stata la sua casa durante la lunga militanza allo United.

Spesso è stato anche avvistato a vedere le partite della squadra femminile dello United facendo sognare ai tifosi dei red Devils un ritorno in squadra dopo le iniziali prove non convincenti di Onana. Addirittura per De Gea si pensava si potessero anche aprire le porte di un addio al calcio anticipato ma invece la Fiorentina è riuscita a questo punto a convincerlo a tornare in campo e rimettersi i guanti e difendere la porta della viola.