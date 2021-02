L'Atletico Madrid cade in casa. La squadra di Diego Pablo Simeone perde per 2-0 contro il Levante al Wanda Metropolitano nella 24ª giornata della Liga spagnola e nel giro di quattro giorni ha lasciato per strada 5 punti contro la squadra di Paco Lopez. Dopo il pareggio di mercoledì al Ciudad de Valencia per 1-1, è arrivata la vittoria da parte dei Granotes assolutamente a sorpresa nella capitale.

Ad aprire i conti nel primo tempo ci ha pensato il capitano José Luis Morales, che non ha calciato benissimo verso la porta di Oblak ma una deviazione ha ingannato il portiere Colchoneros e ha portato avanti gli ospiti al Wanda. Nel secondo tempo l'Atletico ha cercato in tutti i modi di pareggiare ma questi tentativi non hanno avuto successo e nei secondi finali della partita è stato Jorge de Frutos a mettere il sigillo sul match: con Oblak nell'area avversaria per provare ad essere utile in fase offensiva, il calciatore del Levante ha recuperato il pallone e ha beffato l'Atleti e il portiere sloveno con un tiro da metà campo che ha terminato la sua corsa nella porta avversaria.

Non è stata una grande partita quella della squadra di Simeone che, però, ha cercato di rimediare ad un primo tempo sterile con una ripresa arrembante ma un po' di sfortuna (palo di Luis Suarez su calcio di punizione) e le dieci le parate a fine partita di Daniel Cárdenas, migliore in campo, hanno stoppato di nuovo la corsa dei roijblancos verso il titolo.

L'Atletico Madrid è saldamente al comando della classifica della Liga con 55 punti con 6 lunghezze sul Real Madrid e 9 dal Barcellona, ma nelle prossime ore le inseguitrici possono accorciare le distanze e riaprire il campionato ma l'Atletico ha ancora da recuperare una partita contro l'Athletic Bilbao. La Liga sembra un po' più aperta rispetto ai mesi scorsi, quando abbiamo assistito ad un vero dominio dei Colchoneros.